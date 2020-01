Google-ov AI preciznije od doktora detektuje karcinom dojke

DeepMind, AI kompanija koju je 2014. godine kupio Google, uspela je da umanji jedan veliki problem detekcije karcinoma. Naime, karcinom dojke je najčešći tip raka među ženama, a detekcija je otežana jer postoji veoma visok procenat lažnih pozitivnih rezultata. To dovodi do situacija da su se pojedine žene podvrgavale medicinskim intervencijama, iako za to nije bilo objektivne potrebe, dok druge nisu dobile preko potreban medicinski tretman. DeepMind je uspeo da razvije AI model koji na osnovu skenova uspeva da identifikuje karcinom dojke sa znatno manjim brojem lažnih pozitivnih ili negativnih rezultata (kada je karcinom prisutan, ali nije detektovan), od doktora koji se time bave.

Kompanija je trenirala svoj AI sa podacima od brojnih pacijenata iz SAD-a i Velike Britanije, a rezultati koji su postignuti smanjili su broj lažnih pozitivnih nalaza za 5.7 odsto, a lažnih negativnih nalaza za 9.4 odsto u SAD-u, odnosno za 1.2 i 2.7 odsto u Velikoj Britaniji. Ovo je pokazalo i da je sistem prevencije i detekcije karcinoma dojke u SAD-u znatno lošiji nego u Velikoj Britaniji.

Rezultat je utoliko bolji što, za razliku od doktora koji imaju pristupa kompletnoj istoriji bolesti pacijenata, AI koristi samo najnovije snimke napravljene mamografom. Kompanija naglašava da je razvoj ove tehnologije još uvek u povoju i da je za dalji razvoj potrebno povezivanje sa pružaocima usluga u domenu zdravstva.

Inače, DeepMind je do sada bio upotrebljavan za različite medicinske svrhe, od uočavanja bolesti očiju pa sve do predviđanja verovatnoće bolesti bubrega. Međutim, ni ovu kompaniju nisu mimoišle kontraverze, jer je 2017. godine Britanski nacionalni zdravstveni sistem podelio podatke sa njom, kako se pokazalo, na „ilegalan način“. Naime, tada je kompanija dobila zdravstvene podatke od 1.6 miliona pacijenata, bez njihovog znanja i odobrenja.

