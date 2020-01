Praznični gadžeti: Naše preporuke

Nova godina, Božić, vreme darivanja… i pitanja „šta kupiti“. Živimo u zlatnom dobu tehnoloških gadžeta pa možemo da počnemo upravo od njih. Izdvojili smo nekoliko zanimljivih preporuka za poklone koje vredi pogledati tokom praznične sezone!

Roboti-igračke

Nekada je teško odabrati poklon koji će se detetu zaista dopasti, a to može da učini potragu u poslednjem trenutku još stresnijom. Današnji desetogodišnjaci imaju različita očekivanja o tome šta predstavlja savršen poklon – ne poznaju svet pre telefona sa ugrađenim kamerama, slušalicama za uklanjanje buke ili pametnim uređajima koji troše bateriju u nekoliko minuta. Današnji proizvođači igračaka često izvode zabavne tehnološke trikove kako bi uneli novu čar u svoje maštovite elektronske igračke. Tehnologija uopšte ne mora biti komplikovana da biste kupili nešto vredno ili je čak učinili jednom od najzanimljivijih igračaka.

Xiaomi Robot Builder je modularna igračka od 978 delova, koja poseduje sopstveni sistem balansiranja, a kontroliše se preko mobilnog telefona i Wi‑Fi mreže. Ovih 978 delova može da se sastavi u različite strukture, pomoću drugih delova, kao što su točkovi i lanci. Uz ovakav tip igračke, deca uče da programiraju bez i jednog reda napisanog koda, prevlačenjem dijagrama ka robotu, odmah iz pametnog telefona. Dete može da nauči kako da programira i kroz nekoliko tutorijala u aplikaciji Mi Robot Builder app. Set Xiaomi Robot Builder, možete pronaći u Gigatron‑u za 14.999 dinara, a ukoliko želite nešto pristupačnije a podjednako interesantno, Gigatron nudi i CLEMENTONI naučnog robota CL61872 po ceni od 6.999 dinara.

FujiFilm Instax Mini 9 foto‑aparat

Papir još uvek nije prevaziđen, a Fujifilm Instax Mini foto‑aparat odgovor je ove generacije na klasični polaroid, jer ima mogućnost štampanja fotografija na zahtev. Ukoliko ste stalno u pokretu i želite da sačuvate od zaborava svaki bitan trenutak, a nemate vremena za odlazak do fotografske radnje i izradu fotografija, onda je Fuji Instax Mini 9 pravi poklon. Mali polaroidni foto‑aparat ne beleži fotografije na memorijskoj kartici, već ih nakon škljocanja direktno štampa na papir, koji se pre toga stavi u aparat (dimenzije papira iznose 62×46 mm), a fotografije su gotove za samo nekoliko trenutaka.

Ovaj kompaktni foto‑aparat može da se pohvali objektivom fiksnog raspona od 60 mm, koji fokusira metu na minimalnoj udaljenosti od 60 cm. Poseduje ugrađeni blic, čiji raspon iznosi 0,6‑2,7 m, a vreme njegovog obnavljanja je od 0,2 s (standardno) do 6 s (kada se koriste nove baterije). Mini 9 pored objektiva poseduje ugrađeno selfi ogledalce kako biste precizno uhvatili svoj portret. U pakovanju se dobija makro dodatak za objektiv koji će umanjiti minimalno fokusno rastojanje i omogućiti korisniku da priđe bliže meti kada želi da uhvati krupan plan. Ovaj omaleni i vrlo zgodan foto‑aparat dobija energiju od dve AA baterije, a kako biste u svakom trenutku znali koliko još puta možete eksponirati papir, to jest fotografisati, tu je vrlo praktični brojač ekspozicije. Fuji Instax Mini 9 možete pronaći u Comtrade‑u za 11.490 dinara.

Xiaomi MI Air Purifier PRO

Svakome ko živi u Beogradu potreban je prečišćivač vazduha. Xiaomi MI Air Purifier poseduje moćan sistem koji lako apsorbuje i prečišćava zagađen vazduh, a kontrolišete ga preko odgovarajuće mobilne aplikacije Mi Home koja je dostupna na Android i iOS platformama. Pogodan je za prostorije površine do 60 m2, što ga čini idealnim kako za stanove, tako i za kancelarije. Optimizuje sistem pod pritiskom vazduha i u stanju je da prečisti 500 m3 za jedan sat.

Aplikacija vam omogućava da dobijate izveštaje o kvalitetu vazduha praćenjem njegovog kvaliteta, temperature i vlažnosti. Pomoću aplikacije možete takođe da kontrolišete uređaj, zakazujete prečišćavanje, podešavate ventilatore i dobijate podsetnik za zamenu filtera, s bilo kog mesta, prilagođavajući ga vašim potrebama. Ugao prečišćavanja je 360 stepeni, te s tom poboljšanom putanjom ventilacije i dizajnom smanjuje buku i ubrzava prečišćavanje vazduha. Na OLED ekranu prikazuje se prsten koji automatski menja boju u crvenu, narandžastu ili crnu, u zavisnosti od nivoa čestica u prostoriji. MI Air Purifier košta 36.999 dinara u Comtrade‑u.

Upright Go 2

Ljubitelji tehnologije nisu baš poznati po tome da imaju dobro držanje, tako da će poklon u vidu gadžeta za poboljšanje držanja (preko povezanog uređaja, naravno) biti dobrodošao za predstojeće praznike. Upright Go 2 se nosi na gornjem delu leđa u borbi protiv grbljenja. Uređaj deluje tako što obučava korisnike da sede ili stoje uspravno, koristeći nežnu vibraciju kao podsetnik kada se pojavi naginjanje i krivljenje kičme. Gadžet se povezuje s mobilnom aplikacijom koja kreira personalizovani plan treninga za jačanje gornjeg dela leđa. Upright Go 2 je za 50 odsto manji od prethodne verzije i dizajniran je da bude komforniji za nošenje, a istovremeno nudi 30 sati autonomije bez punjenja baterije. Upright Go 2 košta 99,95 dolara.

Bežične slušalice i bubice

Poklon za tinejdžere koji žele da slušaju muziku ili gledaju video‑zapise, a da nisu vezani žičanim slušalicama. Apple‑ovo najnovije ažuriranje AirPods linije zove se AirPods Pro i nudi opciju Active Noise Cancellation, poboljšani zvuk i novi dizajn koji uključuje tri različita silikonska jastučeta za uši. AirPods Pro takođe uključuje Siri kontrolu glasa i „transparentni režim“ za slušanje muzike s kojim istovremeno čujete zvuke u vašem okruženju. AirPods Pro koštaju 249 dolara.

Ukoliko niste ljubitelj Apple‑a, Samsung‑ove Galaxy Buds su odlična ideja za poklon. Ključne karakteristike uključuju vrhunski kvalitet zvuka AKG‑a i „poboljšani ambijentalni zvuk“ koji omogućava korisnicima da ostanu svesni okoline dok uživaju u sjajnom zvuku. Galaxy Buds takođe uključuje dva mikrofona za jasno prenošenje glasa, kao i bateriju koja može da radi do šest sati. Samsung Galaxy Buds možete pronaći u Gigatron‑u po ceni od 13.999 dinara.

