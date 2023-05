Google-ov novi passkey: Vaša budućnost bez lozinke je ovde

Google je zakoračio u sferu tehnologije bez lozinki, omogućavajući korisnicima da pristupe svojim nalozima uz pomoć passkey-a (pristupni ključ) umesto lozinki.

Možete reći zbogom starim danima praćenja svojih lozinki

Pristupni ključevi su medij za prijavu koji je povezan sa web lokacijom i korisničkim nalogom. U skladu sa FIDO alijansom, Apple, Googe, Microsoft i druga tehnološka preduzeća su pokazala saglasnost za korišćenje pristupnih ključeva na svim glavnim platformama. Svi lični nalozi na Google-u mogu da pristupe passkey-evima od 3. maja. Korisnici Google-a će morati da kreiraju pristupni ključ i to je to, možete reći zbogom starim danima praćenja svojih lozinki i čestom menjanju da biste zaštitili svoj nalog. Kada se odlučite za pristupni metod za prijavljivanje, Google neće tražiti lozinku ili verifikaciju u dva koraka za nalog.

Šta su pristupni ključevi i da li su bezbedni?

Pristupni ključevi su laka alternativa i sigurnija opcija za lozinke, jer pružaju slobodu korisniku da izabere obrazac za otključavanje. Korisnik može da bira između otiska prsta, prepoznavanja lica ili PIN-a umesto samo lozinke. Kad korisnik treba da formuliše jaku lozinku, a zatim da je pamti, a naročito, kada se prijavljujete na novi uređaj, pristupni ključevi mogu biti odlična promena i dodati lakoću korisničkom iskustvu. Ovaj metod verifikacije korisnika dostupan je na svim uređajima koji imaju registrovane pristupne ključeve.

Pristupni ključevi rešavaju sve probleme sa kojima se korisnik Google-a suočava kada kreira lozinku ili je nenamerno otkrije mreži, što zauzvrat dovodi do kršenja poverljivosti, pa čak i do finansijskog gubitka. Tamo gde verifikacija u dva koraka omogućava sigurnost, to nije potpuna sigurnosna metoda i može se prekoračiti. Međutim, autentičnost pristupnih ključeva ga čini boljom alternativom za bezbednost korisnika. U jednom od Google postova na blogu sugeriše se: „Za razliku od lozinki, passkey-evi mogu postojati samo na vašim uređajima. Ne mogu se zapisati ili slučajno dati lošem akteru. Kada koristite pristupni ključ za prijavljivanje na svoj Google nalog, to dokazuje Google-u da imate pristup svom uređaju i da možete da ga otključate“.

Kako omogućiti pristupne ključeve?

Možete početi da koristite pristupne ključeve za svoje Google naloge u manje od tri koraka. Proces se može obrnuti samo odabirom opcije lozinki umesto pristupnih ključeva. Google je ovu promenu učinio što je moguće pogodnijom. Posetite g.co/passkeys. Izaberite “Use Passkeys”.

Ako uređaj ima registrovane pristupne ključeve, završili ste. Ako ne, moraćete da kreirate pristupni ključ dodavanjem otiska prsta, prepoznavanja lica ili PIN-a.

I to je to, vaš Google nalog je bezbedan i bezbedan.

Izvor: Digit

