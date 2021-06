Google se bori protiv eksploatacionih, klevetničkih web lokacija

Google ažurira svoje algoritme pretraživanja kako bi sprečio da se neke web stranice pojave među rezultatima pretraživanja.

Promene su usledile nakon nedavne serije izveštaja Timesa, koji je otkrio ogromnu mrežu web lokacija na kojima se nalaze neproverene i potencijalno štetne tvrdnje o pojedincima, zajedno sa industrijom drugih usluga, koje obećavaju uklanjanje uvredljivog sadržaja iz rezultata pretrage, ali uz značajnu novčanu naknadu. Gigant za pretragu vrši niz promena na svojoj rang listi u borbi protiv web lokacija, za koje je Googleov potpredsednik za globalnu politiku i standarde i poverenje i sigurnost David Graff rekao da bi na kraju trebalo da ima „značajan i pozitivan uticaj“ na pogođene.

Sada, kada korisnici prijave da su bili žrtve ovih web lokacija koristeći njegov već postojeći postupak, Google će tu osobu registrovati kao „poznatu žrtvu“ i automatski će „potisnuti“ slične rezultate za ime te osobe, kaže Times. To je važan pomak, s obzirom na to kako ove web lokacije funkcionišu, gde se postovi rutinski preuzimaju sa jedne lokacije i ponovo objavljuju na preko desetak. Times je čak sproveo eksperiment gde je stvorio jedan takav post o sopstvenom izveštaču, samo da bi video da se početni opseg od pet postova iznedrio u još 21, u mreži od 15 lokacija.

Google-ove promene mogle bi da pomognu da ovi brojni postovi ne preplave rezultate pretraživanja. Pojedinačne web lokacije i usluge navodno su naplaćivale više od 700 dolara da bi se uklonio svaki post. Neke promene su već stupile na snagu, a više će doći u mesecima koji slede, ali Times izveštava da su testovi ukazali na početne probleme sa pristupom. Iako kaže da su postovi „uglavnom“ nestali za neke korisnike, primećuje da Google-ove promene izgleda nisu registrovale novu klevetničku stranicu, koja verovatno još uvek nije primila dovoljan obim žalbi da bi je stavila na Google-ov radar.

Međutim, za druge je novi postupak izgleda bolje funkcionisao, postovi su nestali sa prve stranice rezultata teksta i slika. Ovaj potez predstavlja najnoviji odmak od Google-ove prvobitne samoproglašene uloge nepristrasnog dobavljača rezultata. Još 2004. kompanija je rekla da su njeni rezultati „generisani potpuno objektivno i da su nezavisni od uverenja i preferencija onih koji rade u Google-u“. Ali tokom godina ova pozicija se omekšala, posebno u svetlu zakona kao što je EU „right to be forgotten“. To znači da kompanija ispunjava sve značajniju ulogu na mreži, čak i preko 90 posto globalnih pretraga kojima trenutno upravlja.

Izvor: Theverge

