Review: XPG Spectrix S40G – Dugine boje visokih performansi

ADATA koristi XPG brend za uređaje visokih performansi s nekim specifičnim zahtevima. Danas nije dovoljno da neka komponenta bude brza, već mora i da pravi lajtšou. RGB trend je specifičan, ali proizvođači moraju i to da ispune. Tako XPG Spectrix S40G ima osam RGB dioda i softver preko kojeg se one kontrolišu, pa je moguće izabrati bilo koju boju za određenu diodu, plus ciklus ili redosled u kojem će se one paliti i proizvoditi efekat duge.

Mnogo je korisnije to što se diode nalaze na dobrom pasivnom hladnjaku koji uspeva da drži čipove na prihvatljivim temperaturama pri dužem konstantnom upisu podataka (ispod 60 stepeni). XPG Spectrix S40G se proizvodi u verzijama od 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Sve varijante koriste Micron 3D TLC čipove i najjači Realtek RTS5762 kontroler. Reče je o osmokanalnom 1.3 NVMe kontroleru koji koristi PCI Express 3.0 x4 magistralu i nudi maksimalnu brzinu transfera od oko 3 GB/s. Pri ovoj brzini transfera, Realtek RTS5762 kontroler može vršiti i 256-bitnu hardversku enkripciju.

Same brzine čitanja su deklarisane na 3500 MB/s za sve verzije. Brzine idu od 1200 MB/s za najmanji do 3000 MB/s za najprostraniji model. Slično važi i za IOPS, tj. broj operacija u sekundi. Na testu smo imali 1 TB model. Brzine transfera koje se ostvaruju kroz standardne testove tačno su na granicama deklarisanih vrednosti. Povećanje brzine u odnosu na standardne M.2 uređaje se relativno lako primećuje, na primer pri startu nekog većeg softverskog paketa ili neke igre. Operativni sistem takođe je nešto življi, pa su prednosti koje nosi XPG Spectrix S40G sa svojom brzinom evidentne.

Za ostvarivanje dobrih performansi pomaže 128 MB DDR3L keš memorije, ali je glavna stvar veliki i dinamički SLC keš. Kada je on u upotrebi, na raspolaganju su navedene performanse, ali kada se popuni, dolazi do pada brzine. Kako se disk popunjava, tako se SLC keš smanjuje, ali to kod XPG Spectrix S40G kapaciteta 1 TB ne bi trebalo da bude problem jer mesta ima. Treba biti svestan da disk nije poželjno previše popuniti i tako će se u realnom radu uvek imati maksimalna brzina. To važi za sve SSD-ove bazirane na TLC čipovima.

Imajući u vidu cenu, XPG Spectrix S40G sa 1 TB predstavlja odlično rešenje. Donosi visok nivo performansi po znatno nižoj ceni od konkurencije ili pak veći kapacitet od modela slične cene. Samim tim predstavlja veoma dobar izbor za svakoga ko želi da „otključa” novi nivo performansi PC-ja ugradnjom NVMe SSD-a.

Korisna adresa: xpg.com

