Google Search počinje da uključuje i rangiranje pasusa

Google Search je do sada procenjivao „sav sadržaj na web stranici da bi utvrdila da li je relevantan za upit“. Još u oktobru, pored lansiranja Hum to Search, Google je najavio da će početi sa rangiranjem pasusa u pretrazi i sada to počinje da stiže do korisnika.

Rangiranje pasusa, poboljšava rezultate pretrage za 7%

Kompanija želi da se pozabavi činjenicom da ponekad „jedna rečenica koja odgovara na vaše pitanje, može da bude zakopana duboko u web stranicu“, koja je ili veoma dugačka ili pokriva više tema. Ranije su ove okolnosti mogle da smanje šansu da se stranica pojavi u Search-u, iako ima tačan odgovor. Google se ovim problemom bavi putem „prodora u rangiranju“, koji omogućava Search-u da prepozna i razume pojedinačne pasuse.

U primeru upita: „kako mogu da utvrdim da li su prozori moje kuće sa UV staklom“ sada Search daje odgovor u vidu pasusa iz teksta, a ne opštiji rezultat. Search će nastaviti da indeksira čitave stranice i koristi to za organizovanje rezultata, ali engine sada ima i dodatni faktor rangiranja. U međuvremenu, kompanija nema novih saveta za vlasnike web stranica, osim „fokusiranja na sjajan sadržaj“.

Rangiranje pasusa u Google pretrazi pokrenuto je u prošlu sredu popodne (po pacifičkom vremenu) za engleske upite u SAD-u, a uskoro će biti prošireno na još zemalja i jezika. Kada se globalno pokrene, Google očekuje da će ova funkcija poboljšati upite za pretragu na svim jezicima za 7%.

Izvor: 9to5google

