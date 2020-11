Google Stadia u sledećim nedeljama dolazi na iPhone

IT gigant je objavio da će Stadia striming platforma uskoro krenuti da radi na iPhone telefonima. Iz Google-a su potvrdili da će se to desiti u narednim nedeljama. Do sada je Stadia bila ograničena na , Android telefone, kompjutere i televizore, a s obzirom na striktna pravila Apple prodavnice, do sada nije mogla da krene sa radom na iPhone telefonima.

Ideja da ne morate imate skup PC da biste igrali najnovije igre vremenom dobija sve više poklonika. Koncept servisa je da možete igrati igre bilo odakle dokle god imate internet, sa telefona, tableta, kompjutera ili televizora. Igre birate kao kod Netflix-a i odmah ih igrate, bez obzira na “hardver”, pošto se strimuju preko interneta.

Uslugu Google Stadia se razlikuje od drugih striming servisa po tome što umesto da korisnik plaća mesečno, plaća celu igru kao i inače, ali zbog toga nema pretplate na uslugu. Ostali koji hoće da plate 10 dolara mesečno dobiće strim višeg kvaliteta, ali mogućnost igranja drugih igara posle nekog vremena.

