Google uvodi novi viewer režim u Meet-u: Evo kako da ga koristite

Google uvodi novi režim gledanja u svom servisu za video komunikaciju „Meet“, koji će omogućiti korisnicima da izaberu “Everyone is a viewer” kada kreiraju pozivnicu za kalendar.

Još jedna korisna funkcija Meet-a o kojoj bi trebalo da znate

Gledaoci su učesnici sastanka koji ne mogu da dele svoj audio ili video na sastanku, rekao je tehnološki gigant u blogu Workspace Updates 2. juna.

Kada koristite Google Meet za velike sastanke, određivanje učesnika kao „gledaoci/viewers“ će pomoći u smanjenju potencijalnih ometanja sastanka, poput prekida zvuka. Takođe, ovo će zadržati pažnju učesnika na govorniku i sadržaju sastanka.

„Kada dođe vreme da se veća grupa angažuje, domaćini mogu da prebace gledaoce na saradnike“, saopštila je kompanija.

„Gledaoci će moći da koriste funkcije Meeta kao što su pitanja i odgovori i ankete. Gledaoci neće moći da koriste čet tokom sastanka ili reakcije emodžija – podrška gledalaca za ove funkcije stiže u budućnosti“, dodaje se.

U međuvremenu, u aprilu ove godine, tehnološki gigant je predstavio opciju video poziva od 1080p za korisnike svoje video komunikacione usluge, u nastojanju da poboljša korisničko iskustvo. Još jedna funkcija Meet Workspacea omogućava administratorima radnog mesta da obezbede posebne pozadine za virtuelne sastanke.

Kako da podesite “everyone is a viewer” u Google Meet-u?

Kada se ova funkcija uvede, moći ćete da organizujete velike sastanke sa samo glavnim pratiocima koji dele audio i video. Gledaoci će moći samo da posmatraju sastanak bez deljenja svog videa. Da biste to uradili, idite na opcije video poziva kada podešavate Google Meet i izaberite odeljak „Guests“ i izaberite „Everyone is a viewer by default“.

Nakon toga, možete izabrati ko-domaćine i saradnike iz istog odeljka. Ovi ljudi će moći da dele svoje video i audio zapise tokom poziva. Domaćini i ko-domaćini takođe mogu pretvoriti gledaoce u saradnike tokom sastanka i dozvoliti im da dele audio i video.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet