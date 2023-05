Google Meet dobija podršku za Full HD video pozive: Kako to funkcioniše?

Google Meet dobija veliku nadogradnju u pogledu mogućnosti kamere za video pozive.

Google je uveo veliko ažuriranje za Google Meet koje donosi podršku za video pozive veće rezolucije

Google je najavio da će sada korisnici Google Meet-a moći da uživaju u rezolucijama do 1080 piksela ili punoj HD rezoluciji tokom video poziva. Ranije je ova rezolucija bila ograničena na 720p ili HD rezoluciju.

Google je u postu na blogu objasnio da je ova rezolucija dostupna na webu kada se koristi računar sa kamerom od 1080p i dovoljno računarske snage u sastancima sa dva učesnika. To znači da vaš računar treba da ima web kameru sa mogućnostima pune HD rezolucije da bi ova funkcija, između ostalog, funkcionisala. Google je takođe naveo niz drugih zahteva da bi ova funkcija radila optimalno.

„Imajte na umu da je potreban dodatni propusni opseg da biste mogli da šaljete video od 1080p — Meet će automatski prilagoditi rezoluciju ako je propusni opseg uređaja ograničen“, napisao je Google u postu na blogu.

Nova funkcija pune HD rezolucije je podrazumevano isključena. Da bi prešli na bolju rezoluciju tokom video poziva, korisnici koji ispunjavaju uslove će morati da izaberu funkciju kada se to od njih zatraži pre nego što uđu na sastanak. Alternativno, korisnici takođe mogu da uključe ili isključe ovu funkciju preko menija podešavanja u Google Meet-u.

Ko ispunjava uslove da dobije novu funkciju Google Meet-a?

Što se kvalifikovanosti tiče, Google kaže da je mogućnost strimovanja videa u punoj HD rezoluciji tokom video poziva na Google Meet-u dostupna za Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials i Frontline klijente. Ova funkcija je takođe dostupna Google One pretplatnicima sa 2TB ili više prostora za skladištenje sa odgovarajućim uređajima.

Međutim, korisnici Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits i G Suite Basic i Business nemaju pristup ovoj funkciji. Google takođe kaže da korisnici sa ličnim Google nalozima nemaju pristup ovoj funkciji.

Kada će nova funkcija Google Meet-a biti dostupna?

Što se tiče dostupnosti, Google kaže da je počeo sa uvođenjem podrške za podršku za full HD video pozive svim korisnicima koji ispunjavaju uslove i da se očekuje da će uvođenje završiti u roku od nekoliko nedelja.

