Google uvodi ograničenja za besplatne YouTube Music korisnike

Izgleda da YouTube na svaki način želi da „iscedi“ još neki dolar od svojih servisa. Već su ozbiljno preterali sa količinom reklama koje „iskaču“ tokom gledanja video snimaka, terajući na taj način korisnike da se pretplate na Premium nalog. Sada su otišli još jedan korak, ovog puta targetirajući korisnike koji preko ovog servisa slušaju muziku. Naime, po svemu sudeći, od sledećeg meseca, od 3. novembra, korisnici YouTube Music servisa koji ne plate Premium pretplatu, suočiće se sa znatnim ograničenjima.

YouTube Music je najbolji način za slušanje i gledanje omiljene muzike na YouTube-u, a on donosi i pristup do miliona pesama koje nude drugi streaming servisi. Jedan od noviteta je da će korisnici koji ne plaćaju pretplatu moći da slušaju muziku i u pozadini. Međutim, uz to idu i neke nove restrikcije… Za početak, to će biti da će samo YouTube Music Premium korisnici moći da slušaju muziku po „on-demand“ principu, kao i da će samo oni moći da „preskaču“ pesme koliko god to žele, gledaju video spotove i, naravno, slušaju muziku bez reklama.

Ove promene prvo će se primeniti za korisnike u Kanadi. Očekuje se da će se to proširiti i globalno, ali još uvek nije poznato kada i koji regioni će biti sledeći na listi.

