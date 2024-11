GoPro: Ekosistem rešenja za modernizaciju poslovanja

Na ovogodišnjem BIZIT-u, GoPro tim je, zajedno sa kompanijom Springwell, predstavio studiju slučaja uspešne implementacije ekosistema rešenja koja su modernizovala njihovo poslovanje.

Ivana Karabasil (GoPro, Business Development Team Lead) i Boris Brković (generalni direktor, Springwell) podelili su svoja iskustva o tome kako je ovaj ekosistem rešenja, u kojem Microsoft Dynamics 365 Business Central igra ključnu ulogu, unapredio efikasnost Springwell-a i omogućio im da se uspešno prilagode zahtevima tržišta.

Mnoge kompanije započinju s manjim knjigovodstvenim softverima koji u jednom trenutku postanu nedovoljni za sve složenije poslovne procese. Kako poslovanje raste, javlja se i potreba za rešenjem koje može da prati taj rast. Microsoft Dynamics 365 Business Central nudi upravo to – skalabilnost i sveobuhvatnu kontrolu finansija, zaliha, prodaje i operacija. Business Central omogućava kompanijama poput Spring­well-a da se ne brinu o tome da će prerasti sistem, jer on raste zajedno s njima i kontinuirano se prilagođava novim potrebama tržišta.

Zašto Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Springwell se odlučio za Business Cent­ral zbog njegove fleksibilnosti, kao i zbog toga što predstavlja globalno ERP rešenje koje se stalno unapređuje u skladu s najboljim svetskim praksama. Jedna od glavnih prednosti Business Central Online-a je mogućnost pristupa s bilo koje lokacije i uređaja, što omogućava zaposlenima da u svakom trenutku imaju uvid u najvažnije podatke, bilo da koriste telefon, tablet ili računar. U slučaju Springwell-a, ova mogućnost značajno je doprinela efikasnijem donošenju odluka, što je ubrzalo i optimizovalo njihove poslovne procese.

Naš pristup implementaciji – Sure Step metodologija

Implementacija Business Central-a u Springwell-u rađena je prema Microsoft-ovoj Sure Step metodologiji, koja je godinama razvijana i testirana na projektima širom sveta. Sure Step obuhvata sve ključne faze projekta – od dijagnoze trenutnog stanja, analize potreba, dizajna rešenja, do same implementacije i puštanja sistema u rad. Kroz ovaj pristup, osiguravamo da je svaki detalj implementacije jasno definisan i prilagođen specifičnim potrebama klijenta.

Jedna od ključnih prednosti ovog pristupa jeste transparentnost. Svaki korak je precizno isplaniran, s jasno definisanim vremenom potrebnim za realizaciju svake faze. Ovakav pristup omogućio je Springwell-u da dobije ERP rešenje koje je u potpunosti prilagođeno njihovim specifičnim poslovnim potrebama.

Do bržeg, lakšeg i kvalitetnijeg donošenja odluka sa GoPro BC Insight rešenjem

Pored ERP rešenja, razgovaraćemo i o GoPro BC Insight modulu. Boris Brković će u prezentaciji podeliti kako je ovaj alat pomogao menadžmentu Springwell-a u donošenju strateških odluka, kao i u svakodnevnom poslovanju, pružajući podatke o finansijama, prodaji i zalihama u realnom vremenu. Ovaj nivo transparentnosti i brzog pristupa informacijama ne samo da unapređuje poslovne procese već i omogućava menadžerima da brže odgovaraju na promene na tržištu i optimizuju svoje resurse.

Naš portfolio obuhvata različite sektore poslovanja, a rešenja su dizajnirana da optimizuju procese, poboljšaju efikasnost i unaprede organizaciju u kompanijama. Isporučujemo rešenja koja ne samo da ispunjavaju već često i prevazilaze očekivanja korisnika. Naša ERP i BI rešenja omogućavaju kompanijama da steknu potpun uvid u svoje poslovanje i donose informisane odluke, dok DMS i WMS rešenja optimizuju procese upravljanja dokumentima i skladištem. Takođe, naša HRM i payroll rešenja pojednostavljuju upravljanje ljudskim resursima i platnim sistemima, čineći ih efikasnijim i tačnijim.

