Grupa Gmail korisnika dobila spam poruke – od sebe

Gmail je obično prilično dobar u pogledu filtriranja neželjenih spam poruka, ali je određeni broj korisnika prijavio je juče da su njihovi Inbox-i iznenada bili preplavljeni reklamama koje su očigledno poslate sa njihovog mejla, piše Mashable.

Korisnici koji su se žalili na Gmail-ovom Help Forum-u, prijavili su da su poruke poslate sa njihovih mejl adresa, uprkos činjenici da su bili obezbeđeni dvofaktorskom autentifikacijom i ažuriranim lozinkama. Spameri su koristili lažna zaglavlja mejla kako bi ih prikazali kao da su došli od samih korisnika putem kanadske telekomunikacione kompanije Telus, i kako bi poruke nesmetano prošle spam filtere. Pošto su poruke izgledale da dolaze od istog korisnika, Gmail je poslao poruku u folder za poslate poruke korisnika.

Portparol Google-a je rekao Mashable-u da je to „spam strategija koja utiče na malu grupu korisnika Gmail-a“ i da je kompanija već „aktivno preduzela mere kako bi zaštitila od nje.“ Telus je takođe rekao Mashable-u da poruke ne dolaze sa njihovih servera , i da radi sa vendorima na rešavanju problema.

Hey Alex, thanks for letting us know. Our engineering teams are aware of this and are working on a resolution 🙂

— Seth Vargo (@sethvargo) April 22, 2018