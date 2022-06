Grupa za zastupanje traži od Mete da doda opcije veze za nemonogamiste

Grupa za zastupanje poziva Metu da omogući korisnicima Facebooka da navedu više od jednog romantičnog partnera u svojim profilima.

Kažu da je status veze na ovoj društvenoj mreži „isključujući“

U pismu koje je Organization for Polyamory and Ethical Non-monogamy (OPEN) poslala gigantu društvenih medija, navodi se da je trenutni dizajn funkcije statusa veze na Facebooku „isključujući“ prema ljudima koji praktikuju etičku nemonogamiju. Grupa je zatražila da Meta omogući korisnicima da označe sve svoje romantične partnere. U najboljem slučaju, ovo ograničenje održava brisanje i marginalizaciju nemonogamnih odnosa; u najgorem slučaju, šteti nemonogamnim korisnicima održavajući društvene stigme oko validnosti i autentičnosti njihovih odnosa, rekao je OPEN.

Portparol kompanije Meta rekao je za The New York Times da kompanija razmatra pismo i napomenuo da Facebook već dozvoljava korisnicima da na svom profilu navedu da su u „otvorenoj vezi“ sa jednom ili više osoba. Tajming zahteva može izgledati čudno s obzirom na opadanje dnevne baze korisnika Facebooka, ali je u skladu sa sve većim brojem ljudi koji se nalaze u nemonogamnim vezama. Prema podacima koje citira OPEN, oko četiri do pet odsto odraslih Amerikanaca praktikuje etičku nemonogamiju.

Izvor: Engadget

