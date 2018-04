Hakovanje Pentagona kao unosan posao

Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je 1. aprila program koji bi trebalo da poveća sigurnost kompjuterskih sistema koje milioni zaposlenih koriste za planiranje putovanja koja su u vezi sa poslom, te za novčane transakcije za pokrivanje troškova tokom puta.

Program je, dakle, fokusiran na Defense Travel System, platformu koju zaposleni u Pentagonu koriste za autorizaciju poslovnih putovanja, te rezervacije hotelskih soba i avionskih karata, kao i za obradu više od 25 hiljada novčanih transakcija na dnevnom nivou. Tako bi etički hakeri, koji su unajmljeni za razvijanje programa, trebalo da pronađu bezbednosne propuste, te potencijalne greške u okviru sistema.

Program je zamišljen kao takmičenje, a nadgleda ga platforma HackerOne, i predstavlja peti program ovog tipa koji je Pentagon organizovao. Takmičenje je otvoreno i za građane Australije, Kanade, Novog Zelanda, Velike Britanije, i naravno Sjedinjenih Američkih Država („Five Eyes“ zemlje), koji prema UKUSA ugovoru često sarađuju kada su ovakve teme u pitanju.

Zahvaljujući sličnim programima koji se organizuju od 2016. godine, do sada je otkriveno 3.000 ključnih ranjivosti u okviru IT sistema vladinih agencija u Sjedinjenim Američkim Državama. Program pomaže da se vitalni sistemi zaštite od spoljnih napadača, a hakerima donosi vredne novčane nagrade, koje do sada ukupno iznose oko 300 hiljada dolara.

Izvor: Nextgov

