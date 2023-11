Half-Life dobi0 4 nove mape na 25. rođendan

Half-Life je jedna od najvećih video igara svih vremena i neposredno uoči svoje 25. godišnjice, Valve je objavio veliko ažuriranje za pucač iz prvog lica. Kao prvo, osnovna igra sada uključuje Half-Life Uplink. Ovo je bio demo Half-Life-a, ali se većina njegovog sadržaja ne pojavljuje u originalnoj igrici.

Uplink konačno kao deo Half-Life franšize

Uplink je u početku bio dostupan na CD-ovima koji su dolazili besplatno sa časopisima i hardverom poput zvučnih kartica. Već neko vreme je dostupan i na internetu za one koji znaju gde da traže. Ali sada igrači mogu da joj pristupe klikom na dugme Nova igra u samom Half-Life-u.

Povrh toga, Valve je dodao četiri nove mape za više igrača. Neki bi mogli izgledati poznato, kao što je onaj zasnovan na napuštenoj Xen predstraži i drugi postavljen na starom orbitalnom postrojenju za lansiranje satelita. „Ako bismo mogli da uključimo vodove kiseonika, struju i gorivo, možda bismo mogli da zapalimo ovu sveću“, rekao je Valve. Kompanija je dodala još tri mape koje su prvobitno bile dostupne na disku pod nazivom Half-Life: Further Data.

Sada konačno možete da igrate originalni Half-Life na širokom ekranu bez potrebe da pribegavate modovima ili rimejku obožavatelja Black Mesa. Valve je dodao podršku za kontroler zajedno sa nizom drugih ažuriranja ispod haube, podešavanja korisničkog interfejsa i ispravki grešaka. Podrška za Steam Networking bi takođe trebalo da učini više igrača lakšim.

Iako je to kritičan deo Valveove istorije, Half-Life do sada nije bio verifikovan za Steam Deck. Umesto toga, nosio je oznaku Playable. „Konačno smo našu igru stavili kroz sopstvene ‘Proverene’ testove i… pali smo veoma teško,” napisao je Valve. „I tako smo to popravili! Nakon ponovnog testiranja igre, Half-Life zvanično nosi zelenu kvačicu.“ Dakle, to znači da bi trebalo da radi na vašem novom Steam Deck OLED-u bez problema.

Vredi napomenuti da Valve sada smatra da je jubilarno izdanje Half-Life-a „definitivna verzija i ona koju ćemo nastaviti da podržavamo ubuduće“. Kao takav, Valve kaže da će Half Life: Source biti manje istaknut na Steam-u, ali će ostati dostupan tako da moderi mogu da nastave da koriste njegova sredstva.

„Pokrenuli smo Half-Life 19. novembra 1998. Veoma smo ponosni na ono što smo tada izgradili i ostajemo izuzetno zahvalni zajednici igrača koji od tada uživaju u njemu“, rekao je Valve. „Igra nije dobila toliko pažnje poslednjih godina kao mnogi drugi naslovi u našem katalogu, pa smo smatrali da je ova prekretnica odlična prilika da poboljšamo iskustvo igrača i dodamo neke zabavne nove načine igranja igre.“

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Valve je objavio novi dokumentarac povodom 25. godišnjice. U 65-minutnom filmu programeri i suosnivači Valvea raspravljaju o ranim danima kompanije i njihovim sećanjima na rad na Half-Life-u. Srećan rođendan!

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet