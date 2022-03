Happy to be a developer, Alexey Novikov, 1C Company | BIZIT2021

1C kompaniju je na BIZIT 2021 zastupao Alexey Novikov, director of International Business Development, prezentacijom “Happy to be a developer”. On je predstavio kompaniju, koja je jedan od vodećih kreatora ERP rešenja na području nekadašnjeg Sovjetskog Saveza, sa preko milion i po poslovnih i javnih organizacija koje rade na 1C Enterprise softveru sa preko 6 miliona korisnika!

“1C: Enterprise je aktivan u 90 zemalja, a platforma “govori 20 jezika”. Naši klijenti su najveće kompanije – Koka Kola, Gazprom, Adidas, LG, Hyundai, Audi, Caterpillar, Pepsico, Kia, Ford, Toyota i mnogi drugi. Stvorili smo digitalni ekosistem gde 1C: ERP služi kao osnova, na koju se nadovezuju sistemi mašinskog učenja, veštačke inteligencije i Interneta stvari, uz nadograde u vidu virtuelne i proširene realnosti. Pokrivamo sve vrste industrija svih veličina. Poslujemo preko partnera, ne prodajemo direktno – naš partner u Srbiji je DOCUS.”

