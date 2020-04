HBO besplatno strimuje odabran sadržaj

Kako napori da se uspori širenje koronavirusa podstičući socijalno distanciranje i dalje traju, HBO je otvorio svoju biblioteku za besplatno gledanje. Nije sve dostupno, oni koji nisu pretplatnici još uvek ne mogu da gledaju Game of Thrones, što će verovatno razočarati mnoge.

Međutim, čitav niz serija poput The Wire, The Sopranos, Veep i True Blood biće dostupne bez ikakvih troškova počev od danas, 3. aprila. Ostale opcije uključuju dokumentarne filmove poput McMillion$ i njegov dokumentarni film o propalom Theranos startapu, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, kao i nekoliko filmova.

My bosses want me to tell you these series will be available to stream on HBO NOW and HBO GO for free starting tomorrow:@BallersHBO

Barry@SiliconHBO

Six Feet Under

The Sopranos

Succession

True Blood@VeepHBO

The Wire#StayHomeBoxOffice

— HBO (@HBO) April 2, 2020