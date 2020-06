HBO Go odlazi u penziju

HBO je pre dve nedelje lansirao novi streaming servis, HBO Max, ali je opšte mišljenje da je to unelo konfuziju među korisnike, jer ova kompanija već ima dva streaming servisa – HBO Go i HBO Now. Kako bi razjasnili situaciju, WarnerMedia, kompanija u čijem je vlasništvu HBO, objavila je da će HBO Go servis otići „u penziju“ 31. jula, jer će do tada HBO Max biti dostupan širom sveta. Takođe, HBO Now servis će promeniti ime u HBO.

HBO Go je prvi HBO-ov streaming servis koji je omogućio HBO pretplatnicima da gledaju omiljene video naslove preko Interneta. HBO Now je nezavisna streaming aplikacija koja je zahtevala zasebnu pretplatu. Kada planirane izmene budu završene, kompanija će ponovo imati samo dve streaming platforme, kao što ih je imala do pre dve nedelje, smo što će se njihova struktura promeniti.

Problem koji može da se javi nakon tranzicionog perioda je šta će da rade ljudi koji ih koriste na nezavisnim platformama, kao što su Roku i Amazon-ov Fire TV, koji obuhvataju oko 70 procenata streaming tržišta u SAD-u. WarnerMedia za sada nije uspela da napravi dogovor sa Roku-om i Amazon-om u vezi podrške za HBO Max, što znači da ta aplikacija za sada neće biti dostupna na streaming uređajima pomenutih kompanija. Ni WarnerMedia, ali ni Roku ni Amazon još uvek nisu izašli u javnost sa objašnjenjem šta će se desiti sa korisnicima koji su do sada koristili HBO Go aplikaciju na tim platformama.

