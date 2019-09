HBO sprema Game of Thrones spinoff

Još uvek se čeka na vesti o novim Game of Thrones varijantama koje se razvijaju u HBO odajama, pa je u poslednje vreme moglo da se čuje da je pilot epizoda prequal-a o dinastiji Targaryen već skoro spremna.

Iako se serija završila pre samo nekoliko meseci HBO već razmatra čak pet ideja za prequel i spinoff verzije, a jedna od poznatih nastala je na temelju knjige “Golden Age of Heroes,” te je radnja smeštena nekoliko hiljada godina pre vremenske ravni sa kojom su se gledaoci do sada upoznali. Sa druge strane bi nova spinoff serija mogla da nastane na osnovu „Fire and Blood,“ gde je radnja smeštena 300 godina pre dešavanja u originalnoj seriji, te počinje sa Aegonom Osvajačem, prvim Targaryenom koji je postao kralj Westerosa, a završava se sa Aerysom II, o kojem su gledaoci već čuli, budući da se radi o Ludom kralju čija je naslednica Daenerys.

Jedini problem sa „Fire and Blood“ je što serijal još uvek nije napisan do kraja, budući da je Martin završio tek drugi nastavak, koji pokriva vladavinu Aegona I, te sledećih 157 godina dinastije Targaryen. Projekat je još uvek u ranim fazama razvoja, pa se očekuje da HBO naruči pilot epizodu, tako da ništa nije zagarantovano, ali se veruje da bi velike sume novca koje su u vezi sa Game of Thrones brendom mogle da budu dobra motivacija da se ideja dovede do izvršenja.

