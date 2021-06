Hisense savetuje: Kako udisati svež vazduh u zatvorenom

Pojava nevidljivog neprijatelja, to jest koronavirusa koji nam se polako, ali sigurno uvukao u živote i prostore u kojim svakodnevno boravimo primorao nas je da sve više vremena provodimo kod kuće koja je ujedno postala i kancelarija i prostor za druženje. To je doprinelo sve lošijem kvalitetu vazduha u unutrašnjem prostoru i dovelo do pojava alergija, pojačanih reakcija na stres, problema sa spavanjem i negativnog uticaja na kvalitet kože.

Dobar način da počnemo da radimo na očuvanju zdravlja jeste upravo poboljšanje kvaliteta vazduha koji svakodnevno udišemo. Zato je veoma važno usvojiti nekoliko jednostavnih, a korisnih saveta koji mogu biti od presudnog značaja za očuvanje zdravlja.

Za početak zabranite pušenje u domu

Čak iako niko u vašem domu nije pušač, sigurno je da će vam doći u goste neko ko puši. Ispušten duvanski dim u prostoriji ostaje dugoročno zarobljen na nameštaju, u tepihu i zavesama, ostavljajući neprijatan miris i toksične materije koji narušavaju kvalitet vazduha.

Ne zaboravite da redovno provetravate

Krajnje logično i obično, ali učestalo provetravanje prostorija je od ključne važnosti. Otvarajte prozore u spavaćoj sobi svakog jutra nakon ustajanja i pred spavanje, a u toku dana i druge prozore u kući kako bi ustajao vazduh koji se nakupljao tokom noći i dana izašao iz prostorije, a zamenio ga svež vazduh.

Eliminišite vodenu paru

Kuvanje, kupanje, peglanje, raširen veš, pa čak i disanje u kući sakupljaju vodenu paru koja može prouzrokovati poteškoće sa disanjem i pogoršati zdravstveno stanje osoba koje pate od astme. Ukoliko možete, veš sušite napolju i nikada ga nemojte stavljati preko radijatora. U kupatilu se često javlja buđ koja dodatno šteti zdravlju, pa se savetuje provetravanje, uključivanje aspiratora u kuhinji i ventilatora u kupatilu dok para u potpunosti ne izađe.

Spavajte bez kućnih ljubimaca

Oni jesu naši verni životni prijatelji, ali pokušajte da kućne ljubimce držite van domašaja svoje spavaće sobe jer njihova dlaka i perut mogu izazvati disajne probleme, a vrlo često se zadržavaju u vazduhu. Ukoliko imate kućnog ljubimca, naročito ljubimca koji se linja, kuću je potrebno usisavati minimum dva puta nedeljno kako biste zadržali optimalni kvalitet vazduha u svom domu.

Pustite u svoj dom „proizvođače“ kiseonika

Jedan od jednostavnih, prirodnih i praktičnih saveta jeste da svoj dom oplemenite sobnim biljkama zarad svežijeg i zdravijeg vazduha. Ova živa bića sposobna su da procesom fotosinteze koriste štetan ugljen-dioksid i proizvedu kiseonik. Time se vazduh u prostoriji konstantno prečišćava i osvežava. Sobne biljke su prirodni „prečišćivači vazduha“ koji neutrališu štetne materije nastale svakodnevnim aktivnostima.

Klima uređaji koji čiste vazduh čak i od korona virusa

Nabavka kvalitetnog klima uređaja osim pametnog hlađenja i grejanja može pomoći da vazduh u vašem domu ostane čist. Kompanija Hisense, globalni lider u tehnologiji klima uređaja, nedavno je svetu predstavila svoje nove tipove klima uređaja. Jedan od njih, Fresh Master, poseduje jedinstvenu Hi-NANO tehnologiju koja funkcioniše kao efikasni plazma jonizator i proizvodi veliku količinu pozitivnih i negativnih jona. Ovi joni se kače za površinu bakterija i virusa i upijaju ih, pri čemu se čestice virusa pretvaraju u vodu. Tokom celog procesa, 99% čestica H1N1 virusa (svinjskog gripa) je uklonjeno iz prostorije u kojoj boravite.

Takođe, HI-NANO ne samo da uklanja čestice H1N1 virusa dok vas hladi ili greje, već je istraživanjem francuske laboratorije Texcell utvrđeno da ova tehnologija može da očisti prostoriju od novog koronavirusa (SARS-CoV-2), eliminisanjem čak 93.54% čestica za samo dva sata.

Hisense Fresh Master, kao i ostali klima uređaji sa HI-NANO tehnologijom odnedavno su dostupni i na našem tržištu i pružiće vama i vašim ukućanima neophodnu zaštitu od štetnih čestica virusa, bakterija i plesni koje lebde u vazduhu i naizgled neprimetno, a zapravo u ogromnoj meri štete vašem opštem zdravlju.

