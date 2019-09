Hladnoća kao obnovljiva energija

Danas je više nego ikada pre potrebno da se dođe do novih izvora obnovljive energije, a zbog toga što su tradicionalni izvori ograničeni, pa se očekuje da u budućnosti nestane goriva na koje je čovečanstvo do sada naviklo. Tako se mnoge kompanije već utrkuju u pronalaženju rešenja za što bolje korišćenje energije vetra, sunca i vode, što dovodi do novih rešenja, pa i do onih o kojima se ranije nije razmišljalo.

Tako je i takozvana „hladnoća iz kosmosa“ došla na red, a kao potencijalni izvor obnovljive enrgije. Eksperti sa UCLA objavili su naučni rad u kojem se opisuje na koji su način ovu hladnoću uspeli da pretvore u energiju, i to uz pomoć uređaja koji košta tek 30 dolara, te generišu dovoljno energije da aktiviraju LED sijalicu. Iako su još uvek daleko od toga da na ovaj način napajaju čitave gradove, domaćinstva, pa i farme servera, jasno je da rešenje nudi potencijal koji bi u budućnosti mogao da se iskoristi. Uređaj je baziran na termoelektričnom generatoru koji struju generiše na osnovu razlike u temperaturi, i ima „hladnu“ i „toplu“ stranu, od kojih je jedna okrenuta ka zemlji, a druga ka nebu.

Ovde se ne radi o novom otkriću, već o procesu koji je već poznat i koji se opisuje kao način na koje telo gubi toplotu toplotnim zračenjem, a eksperti ga opisuju kao eksperiment koji bi mogao da izvede i bilo koji učenik srednje škole. Kao najveće ograničenje se ističe to što su količine generisane energije za sada veoma male, pa ostaje da se vidi na koji će način naučnici rešiti ovaj problem.

Izvor: Ubergizmo