Hogwarts Legacy za Xbox One i PS4 se odlaže do 5. maja

Hogwarts Legacy neće stići na PlaiStation 4 i Xbox One do 5. maja, tako da ćete imati još dva meseca čekanja ako imate stariju konzolu. To jest, ako Warner Bros. Games i Avalanche Softvare još jednom ne odlože datum objavljivanja.

Nije promenjen datum lansiranja igre za Nintendo Switch

Nekoliko puta su odlagali lansiranje igre u proteklih nekoliko godina, a trebalo je da je izdaju za sve konzole 10. februara. Manje od nekoliko meseci pre toga, međutim, otkrili su da će Hogwarts Legacy biti dostupan samo za PS5, Xbox Series X/S i PC u februaru, dok će ga PS4 i Xbox One dobiti 4. aprila.

Hogwarts Legacy je akciona igra uloga sa otvorenim svetom koji možete istražiti i graditeljem likova koji možete koristiti da odaberete svoje ime, pol, glas i izgled. Radnja se odvija u univerzumu Hari Potera koji vam je poznat, ali mnogo pre nego što je on rođen.

Izdavači su naveli da naporno rade na pružanju najboljeg mogućeg iskustva na svim platformama, ali da im treba više vremena da to urade. Nisu izložili šta su pod tim mislili, i u osnovi je odjeka onoga što su rekli kada su najavili da igra neće biti objavljena za starije konzole u ​​februaru. Međutim, nisu pominjali ništa za Switch konzolu, tako da je ta verzija verovatno zakazana za puštanje 25. jula.

