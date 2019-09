Hongkong: Na protestima se koristi Mesh aplikacija koju vlada ne može da blokira

Jasno je da je komunikacija otežana kada vlada neke zemlje blokira internet, pa je jedino rešenje aplikacija koja za razmenu poruka ne zahteva internet konekciju. Takva je peer-to-peer mesh mreža, koja komunikaciju čini mogućom čak i kada je cenzura na snazi.

Upravo tako komuniciraju i građani Hongkonga dok su protesti u toku, a zahvaljujući startap kompaniji Bridgefy iz San Franciska, te aplikaciji za razmenu poruka koja se zasniva na Bluetooth konekciji. Tako građani mogu da komuniciraju među sobom i bez interneta, a preuzimanje aplikacije vrtoglavo je poraslo u poslednjih 60 dana. Radi se o aplikaciji koja može da poveže ceo grad, i to samo preko Bluetooth-a, a zahvaljujući mesh mreži.

Mesh mreža je sistem sa više bežičnih Wi-Fi pristupnih tačaka koje su povezane u čvorište. Osnovna funkcija je povećavanje površine pokrivenosti WiFi signalom, a u slučaju kada im je prvenstvena uloga održavanje međusobne povezivosti klijenata, mesh mreže ne moraju biti povezane na internet. Mesh klijenti mogu biti različiti uređaji koji komuniciraju bežično (standardom 802.15 ili 802.16) ali je primena najuočljivija sa 802.11 standardom gde se konekcija ostvaruje laptopovima, tabletima i mobilnim telefonima. Razmena poruka preko Bluetooth konekcije najbrža je između građana koji se nalazi u blizini – do par stotina metara udaljenosti, ali je komunikacija moguća i sa onima koji su udaljeni. Poslata poruka ide od jednog Bridgefy korisnika do drugog, a sve dok ne stigne do onog kojem je namenjena, a korisnici mogu da komuniciraju privatno, ali i da poruke šalju svima koji se nalaze u dometu.

Tako je ovo savršen scenario za učesnike protesta kojima nisu dostupne tradicionalne SMS poruke, e-mail ili WeChat koji je u Kini najpopularniji.

Izvor: Forbes