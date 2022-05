Honor Magic4 Lite – Formula lake magije

Nakon što se krajem prethodne godine vratio novim modelima Honor 50 familije, kineski gigant polako ali sigurno popunjava sve segmente svoje ponude. Dobra praksa ove kompanije – kao i kompanije Huawei iz koje je potekla – jeste da top-model prati pristupačna Lite varijanta koja će na prvi pogled biti povezana s njim zahvaljujući specifičnim odlikama dizajna. Tako je i Magic4 dobio svoje Lite izdanje.

Kvalitetno i dopadljivo

Ideja postojanja zajedničkog dizajnerskog jezika svojstvena je modelima Magic4 linije, uključujući tu i najpristupačniji model. Ovi telefoni prepoznaju se po velikom kružnom modulu kamere na poleđini. Ipak, moramo reći da je Honor definitivno u stanju da napravi i te kako privlačan telefon. Njihovi telefoni nove generacije lepo izgledaju i odlično leže u ruci, iako su nešto većih dimenzija, kao ovaj 6,81-inčni telefon. No, s visokim odnosom strana i debljinom od svega 8 mm, on sasvim lepo leži u ruci i njime se lako upravlja. Tu je i garancija kvaliteta putem opsežnih testiranja: dugme za paljenje i skener otiska prstiju 200.000 puta, testovi temperature od -20 do 55 stepeni Celzijusa, maksimalno opterećenje od 70 kg itd.

U pristupačnijim telefonima je neizbežno načiniti poneki kompromis. Ekran rezolucije 2388 × 1080 tačaka je IPS tipa, osvežavanja od 120 Hz. Dakle, ništa od OLED-a, ali je kvalitet prikaza sasvim pristojan. Možda ozbiljniji faktor – ne samo kod Honor-a već je to globalni slučaj u ovom trenutku – jeste Snapdragon 695 5G čipset sa Adreno 619 grafikom. Iako bi mnogi više voleli npr. Snapdragon 732 koji je dominirao u prošlogodišnjoj seriji, ove godine su svi proizvođači rešili da ovu klasu „malo prikoče”, pa tako imamo nešto sporiji čipset, bio to Xiaomi, Realme, Samsung ili Honor. Jednostavno, to je karakteristika svih telefona ove godine.

I dalje je to telefon koji će dovoljno brzo obaviti svakodnevne zadatke, ali npr. nema 4K video-snimanja, koje je bilo opšteprisutno. No, šta je tu je. Telefon koristi kombinaciju 6 GB RAM i 128 GB skladišne memorije, s tim što stiže s nečim što zove HONOR RAM Turbo, što „odvaja” još 2 GB skladišne memorije za eventualnu ispomoć fizičkoj memoriji ukoliko se ukaže potreba.

Skener otisaka prstiju je smešten u bočni taster za uključivanje, što je po našem mišljenju idealna pozicija. Telefon ima samo jedan zvučnik – ništa od sterea. Prisutna je dual SIM konekcija, ali ne i podrška za microSD kartice. Takođe, nema 3,5-mm konektora za slušalice, ali je zato tu otpornost na prskanje u skladu sa IPX2 standardom.

Kamere su poređane po uzoru na Magic4, ali je u Lite izdanju prisutna sledeća kombinacija senzora: glavni senzor od 48 MP, 2 MP makro senzor, 2 MP bokeh senzor za efekat dubine. Da li je to dovoljno? Pa, recimo da se bombastični senzori koji se diče ogromnim brojem megapiksela u konkurentskim rešenjima i nisu naročito pokazali, i sve što možete nabaviti u ovoj klasi donosi manje-više sličan kvalitet fotografije i videa, bez obzira na nominalno podržane brojeve megapiksela. Učinak bismo proglasili korektnim – ni mnogo više, ni mnogo manje od toga. Fazni autofokus je podržan, a pohvalili bismo noćni režim.

Prednja kamera od 16 MP takođe donosi korektne rezultate.

Udarni adut telefona jeste njegova baterija. Kapacitet od 4800 mAh ne priča čitavu priču, budući da su Honor-ovi inženjeri, baš kao i njihove nekadašnje kolege iz Huawei-a, pravi mađioničari po pitanju izvlačenja maksimuma kada je reč o autonomiji. Višednevno korišćenje ćete veoma lako i brzo obezbediti putem sjajnog i brzog 66 W punjača, koji stiže u pakovanju. Konkretno, 81 procenat baterije biće dopunjen za samo 30 minuta.

Na samom kraju, softver s kojim stiže Honor Magic4 Lite je Magic UI 4.2, baziran na Android 11 sistemu. Svako ko je ikada koristio Honor ili Huawei telefon odlično zna o čemu se radi, a ovde nema nikakvih peripetija s Google aplikacijama – telefon podrazumevano radi s njima! Sistem je brz, rad fluidan, iskustvo odlično.

Magic UI 4.2 softver baziran na Android 11 sistemu; Google servisi u potpunosti podržani

Honor Magic4 Lite ima onaj X-faktor koji mnogima izmiče. Svejedno da li je to vidljivo iz samih specifikacija, reč je o veoma dobrom telefonu koji prosto skreće pažnju na sebe kada ga vidite u gomili drugih modela u klasi koji liče jedan na drugi kao jaje jajetu. Definitivno ima karakter, kao i jasne adute u tržišnoj utakmici, te ga možete slobodno staviti na uži spisak modela za kupovinu u ovoj cenovnoj kategoriji.

