Honor 50 – Veliki povratak

Honor 50 označava veliki povratak kompanije na međunarodno tržište, gde je dominantna Android platforma sa Google mobilnim servisima. Nakon odvajanja od Huawei-a i obezbeđivanja Google podrške, bio je potreban dobro balansiran i odmeren telefon koji bi istovremeno bio demonstracija svega što Honor može. Izbor je pao na Honor 50, koji neobično liči na nedavno prikazani Huawei nova 9, pre svega na površini. No, kad se zagrebe dublje…

Puno (prelepih) aduta

Honor 50 ima mnogo aduta, ali definitivno je njegov ključni adut „imaš Google” osećaj. Kvalitet izrade i dizajn su na fantastičnom nivou i čim pogledate telefon, a kamoli ga uzmete u ruku, imate osećaj da je reč o premijum modelu. Slično kao i nova 9, u ruci deluje izuzetno čvrsto, ugodno, čak i kompaktno, budući da masa od 175 grama i potprosečna dijagonala od 6,57 inča omogućavaju lako i udobno rukovanje i nošenje. Utisku doprinosi i prelep OLED ekran sa zakrivljenim ivicama (videćemo koliko će biti izdržljiv) i osvežavanjem od 120 Hz.

Za performanse je zadužen Snapdragon 778G 5G čipset, koji će pružiti odličan utisak u radu. Nije brzinski šampion, ali se to van sintetičkih testova ne detektuje, dok s druge strane, radi veoma mirno i bez preteranog zagrevanja, na čemu mu brzinski šampioni mogu i te kako pozavideti, dok performansi neće nedostajati u bilo kom pogledu.

Telefon stiže s kombinacijom 6 GB sistemske memorije i 128 GB skladišnog prostora, a treba voditi računa da nema slota za memorijsku karticu kojom bi se raspoloživ prostor eventualno uvećao. Iskreno bismo preporučili kupovinu izdašnijeg (8 GB RAM + 256 GB skladište) modela, jer razlika u ceni nije velika, a dobije se više na duže staze.

Google i Honor, to su srca dva

Tu dolazimo do stavke koja pravi razliku spram rođaka i prethodnika – Honor 50 koristi operativni sistem Android 11 te potpuno podržava GMS, što znači da su dostupne sve Google aplikacije i servisi, pa kada izađe nešto novo – to odmah postaje dostupno za preuzimanje.

Magic UI 4.2 interfejs Honor 50 telefona

Ukoliko ste voleli Huawei/Honor/EMUI korisnički interfejs, bićete na domaćem terenu, budući da Honor koristi Magic UI 4.2, na kome ćete se lako snaći. Štaviše, on je toliko utegnut i doteran, te obogaćen raznim mogućnostima, da bismo rekli da je komotno rame uz rame s najboljim korisničkim interfejsima za Android platformu.

Raznovrsne mogućnosti

Snimci zabeleženi Honor 50 kamerom

Honor 50 koristi sistem s četiri kamere, gde je glavna kamera od 108 MP glavna razlika u odnosu na „rođaka” po imenu nova 9. Ostatak sistema je sličan – ultrawide senzor od 8 MP i dva 2 MP senzora za bokeh i makro.

Lep subjekat za lepe selfije

Glavna kamera je veoma dobra, i snima odlične fotografije i video-snimke pri iole solidnim svetlosnim uslovima. Za selfije je zadužen veoma dobar 32 MP senzor, koji donosi odlične fotografije s dosta detalja.

Noćne fotografije

Isto tako, odličan noćni mod donosi sjajne slike u mračnim uslovima. Šteta što kamera nema stabilizaciju, jer bi tada bila još bolja, posebno u nekim graničnim slučajevima.

Zum nivoi: Normal (1X), widescreen (0.5X) i 2X

Kada je baterija u pitanju, da vas odmah lišimo brige – Honor 50 stiže s punjačem od 66 W u pakovanju, što je srećom kontra modernih trendova koji nam se nikako ne dopadaju. Punjač je u stanju da dopuni bateriju do 70 odsto za samo 20 minuta, a da je potpuno napuni za 45 minuta. Reč je o bateriji od 4300 mAh, koja na papiru nudi manji kapacitet od „mamuta” koji se pojavljuju na sve strane, ali svakako donosi barem ceo dan intenzivne upotrebe, odnosno dva dana umerene upotrebe bez ikakvih problema.

Dakle, Honor se vratio, i to odličnim telefonom. No, tu nije kraj, i ne treba smetnuti s uma da je reč o kompaniji koja nudi čitav ekosistem čiji je telefon zapravo oslonac. To znači da nas očekuju ne samo telefoni već i razni pametni uređaji, slušalice, Windows 11 laptopi, pametni satovi, uvezani u jedan ekosistem i jedinstvenu ponudu. Honor 50 je odlična baza koja će bez sumnje u narednom periodu dobiti sjajnu nadogradnju.

Korisna adresa: hihonor.com/rs/

