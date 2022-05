Xiaomi redefiniše šta znači flagship uređaj sa najnovijom Xiaomi 12 serijom telefona

Nikad kao danas kompanije koje se nalaze u samom vrhu kada su u pitanju mobilni telefoni nisu posvećivale toliko pažnje svojim najmoćnijim modelima. Kroz godine, a pogotovo nedavno, definicija istinskog flegship telefona se menjala.

Tokom vremena mnogi brendovi su svoje najmoćnije modele definisali isključivo kroz prizmu dimenzija i performansi, nudeći najviše bez obzira na cenu, kako u smislu upotrebe i ergonomije, tako i kroz onu finansijsku. Za razliku od starijih kompanija Xiaomi je dosta mlađi brend koji funkcioniše po dosta drugačijem modelu, izazivajući konkurenciju i postavljajući nova pravila igre.

Kao najnovija linija iz Xiaomija, serija 12 definitivno redefiniše premijum flagship segment i za razliku od drugih brendova ima priliku da zaista ponudi nešto uzbudljivije korisnicima. Visoka integracija procesa proizvodnje, korisnici koji očekuju uvek nešto drugačije i hrabrost brenda Xiaomi da iskoči iz šablona u kome se mnogi drugi nalaze definitivno su faktori koji su oblikovali najnovije Xiaomi 12 i 12 Pro modele. Počev od sistema kamere koja nudi rešenje bez kompromisa na svakom od tri senzora rezolucije 50 MP, preko dizajna koji nudi vrhunski hardver u perfektnoj veličini za svaku ruku, sve do premium završne obrade koja spaja sve ono što korisnici zaista cene i ni gram više, Xiaomi 12 je zaista model koji je laserski fokusiran na apsolutno najbolje, baš tamo gde je potrebno.

Definicija flagshipa iz Xiaomija je tako dosta drugačija od konkurencije i beskompromisnim ulaganjem u prave stvari čini identitet Xiaomija u premium segmentu. Xiaomijev novi flagship je jedno vrhunsko parče hardvera koje sve što radi, radi najbolje u klasi. Stiče se utisak da je Xiaomi odlučio da opravda titulu jednog od najpopularnijih brendova na ovim prostorima. Ova serija ne samo da potvrđuje Xiaomi kao jednog od najrelevantnijih proizvođača telefona u premium klasi, već donekle i nadmašuje sve ono što smo navikli da očekujemo od pametnih telefona.

Jedna od najvažnijih karakteristika Xiaomi telefona jeste dug vek baterije, ali i velike brzine punjenja. Naime, savremeni stil života nameće upotrebu mobilnih telefona tokom celog dana što zahteva izuzetno dugotrajnu bateriju. U tom segmentu, Xiaomi je bez premca! Naime, uređaji serije 12 donose baterije od 4.500 mAh u kompaktnom dizajnu kućišta, što je znatno veće od standardnih baterija i omogućuje bolji rad uređaja. Poređenja radi, uređaji drugih proizvođača iste klase imaju bateriju veličine 3.700 mAh.

A i u slučaju kada vam se isprazni baterija, postoji jednostavno rešenje. Punjači koji dolaze u pakovanju Xiaomijeve nove serije u potpunosti menjaju način na koji smo navikli da punimo uređaje do sada. Naime, punjači za brzo punjenje koji postoje na tržištu uglavnom mogu da pune do 25W. Ovi punjači omogućuju da vaš telefon bude pun za nešto više od pola sata. Xiaomi 12 Pro ima Xiaomi HyperCharge od 120W, dok Xiaomi 12 i 12X imaju opciju brzog punjenja od 67W! To znači da je potrebno svega 18 minuta da baterija bude sasvim puna, nakon čega možete koristiti telefon ceo dan.

Funkcije kamere na modelima iz serije 12, sa razlogom, su privukle veliku pažnju javnosti. Cinemagic kamera, odnosno kamera nalik na filmsku, postojala je i kod prethodnih serija, ovom serijom je ona dodatno unapređena. Serija 12 donos trostruke kamere profesionalne klase za raznovrsno snimanje, sa velikom glavnom širokougaonom kamerom od 50 MP, sa 8K mogućnostima snimanja i na Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12.

Ukoliko vam se čini da danas svi flagship telefoni imaju identične kamere, to nije sasvim istina. Vrhuski kvalitet kamere jeste apsolutni imperativ u današnje vreme i spada u prioritete svakog korisnika, ali ipak, postoje funkcije koje variraju od proizvođača.

Xiaomi 12 u tom segmentu donosi brojne inovacije. Novi modeli poseduju funkcije koje korisnicima omogućuju da lakše nego ikada snime svaki trenutak. Čak i pri slabom osvetljenju ili u pokretu, slike i snimci će izgledati nalik na one na profesionalnoj kameri. Neke od glavnih funkcija koje karakterišu ovu seriju jesu Xiaomi ProFocus koji pametno identifikuje i prati objekte, sprečavajući zamućene snimke ili nefokusirane snimke pokretnih lica ili lica koja se ne vide. Ova unapređenja takođe uključuju mogućnosti automatskog fokusiranja očiju i lica. Ultra Night Video koristi Xiaomijeve algoritme za snimanje videa čak i pri ekstremno slabom osvetljenju, što znači da su čak i sumorni, atmosferski snimci jasniji nego ikad. Osim toga, dostupan na sva tri uređaja je i One-click AI Cinema, koji nudi brojne kreativne opcije za uređivanje videa koji se zaustavlja, kao što su režimi Parallel World, Freeze Frame Video i Magic Zoom.

Sa razvojem tehnologije, očekivanja koja korisnici imaju od pametnih telefona postaju sve veća. Sa serijom 12, Xiaomi je uspeo da proizvede uređaje koji odgovaraju na potrebe i najzahtevnijih korisnika. Napredne funkcije kamere, operativni sistem nove generacije, ali i baterija koja je apsolutno iznad tržišne ponude,donose potpuni obrt u kategoriju flagship uređaja i svedoče da kompaniji Xiaomi pristaje titula konkurentnog premium proizvođača.

Podelite s prijateljima

Tweet