Hornsea One: Najveća farma vetrenjača na otvorenom moru

Najveća farma vetrenjača koja se nalazi na otvorenom moru dobija svoj konačni oblik nedaleko od istočne obale Velike Britanije, a radi se o velikom projektu koji bi mogao da označi smer u kojem bi trebalo da se kreće borba protiv klimatskih promena.

Projekat Hornsea One nalazi se na 120 kilometara od jorkširske obale, a očekuje se da u budućnosti proizvodi dovoljno energije za snabdevanje čak milion britanskih domaćinstava. Projekat zauzima oblast koja je veća od Maldiva ili Malte, a radi se o vetrenjačama koje su locirane dalje od kopna u odnosu na sve druge slične projekte. Farma vetrenjača sadrži 174 turbine od sedam megavati, a svaka je visoka po 100 metara. Samo jedna rotacija jedne od turbina dovoljna je da prosečno domaćinstvo dobije dovoljno električne energije za ceo jedan dan.

Radi se o projektu koji može da doprinese postizanju ekoloških ciljeva, što je značajno ako se ima u vidu da se do sada 77 zemalja obavezalo da emisiju štetnih gasova do 2050. godine svede na nulu. To, kako tvrde ekološki aktivisti, ipak nije dovoljno, pa je neophodno da veliki emiteri štetnih gasova svoje emisije regulišu ranije, kako bi sprečili dodatni porast temperature i efekat staklene bašte. Obnovljiva energija igra jednu od najznačajnijih uloga u tom procesu, a svi rezultati pokazuju da su novi izvori čiste energije neophodni, i to što pre.

Izvor: CNN