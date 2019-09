Uber od zaposlenih traži da kriju potencijalne zločine

Uber se ranije već suočio sa brojnim prijavama, od kojih je najveći broj u vezi sa seksualnim uznemiravanjem klijenata, te se tvrdilo da su preduzete sve mere kako bi se korisnici zaštitili. Nove informacije ipak ukazuju da to nije u potpunosti tačno, te da je bezbednost korisnika i dalje ugrožena, i to ponovo zbog seksualnog uznemiravanja, ali i drugih malicioznih aktivnosti koje su usmerene na one koji koriste ovaj način transporta.

Naime, prema poslednjim napisima u medijima zaposlenima u Uberu je zabranjeno da kontaktiraju policiju, ili da žrtve posavetuju da potraže pravnu pomoć kada su u pitanju napadi koji su se dogodili u Uber vozilima, a problem je i u tome što kompanija ima pravilo o „tri prestupa,“ pa vozači rade još neko vreme nakon što načine prvi prestup koji bude zabeležen. Kompanija pored toga sa policijom ne deli informacije o vozačima koji su zbog ovakvih prestupa otpušteni, što znači da seksualni, te drugi prestupnici, posao mogu da potraže na drugom mestu i neometano nastave sa svojim aktivnostima.

Istina je da je Uber u poslednje vreme preduzeo mnoge bezbednosne mere, ali ako su novi izveštaji tačni to znači da se kontroverzan odnos prema bezbednosti klijenata nastavlja, i da je ukorenjen duboko u načine na koje Uber posluje. Takva praksa bi mogla da utiče na dobit kompanije, te na veličinu tržišta koje pokriva, budući da se u Londonu već razmatra hoće li Uber ostati u gradu ili će se, pak, vozila ove kompanije izgubiti sa gradskih ulica, čime bi Uber ostao bez najvećeg dela evropskog tržišta.

Izvor: Engadget