Horor film Barbarian dobiju svoju video igru

Naslov za jednog igrača dolazi na konzole i PC. Varvarin je jedan od najupečatljivijih horor filmova u poslednjih nekoliko godina. Priča govori o mladoj ženi koja otkriva da neko već boravi u njenoj iznajmljenoj kući. Ona nema drugog izbora osim da ostane tamo jer su obližnji hoteli popunjeni.

Konačno dobra horor igra?

Samo to je scenario iz noćne more, ali film odatle ide u neke zaista divlje pravce. Na površini, izgleda kao čudan izbor da se pretvori u video igricu, ali upravo se to dešava.

New Regency Pictures i Friday the 13th: The Game i Evil Dead: The Game developer Diversion 3 Entertainment su se udružili kako bi doveli Varvarina na PC i konzole. Uprkos formatu za više igrača prethodnih projekata studija, ovo će biti naslov za jednog igrača, fokusiran na naraciju, koji će se „proširiti na podešavanja, likove i stvorenja Varvarina“. Još nema vremenskog okvira za objavljivanje.

Prava adaptacija filmske priče verovatno ne bi funkcionisala kao igra. Ali svakako postoji potencijal da funkcioniše kao naslov horora za preživljavanje pun napetosti s obzirom na to (blagi spojleri) kako se Varvarin odvija i u zastrašujućim podzemnim tunelima.

Izvor: Engadget

