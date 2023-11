Bungie odlaže proširenje Destiny 2

Bungie otpušta neodređeni broj zaposlenih, kao i odlaže dva svoja predstojeća naslova: Marathon i predstojeću ekspanziju Destiny 2, The Final Shape. Očekuje se da će ovaj drugi biti lansiran u junu 2024. godine, dok se prvi neće očekivati do 2025. godine.

Otpuštanja, o kojima je prvi izvestio Bloomberg, deo su tekućih rezova u Sony PlayStation diviziji. Još uvek nema zvaničnog broja, ali bivši zaposleni u Bungieju počeli su da objavljuju na društvenim mrežama o otpuštanjima. Sony je kupio Bungie prošle godine u ugovoru od 3,6 milijardi dolara koji je trebalo da omogući da Destiny programer radi kao nezavisna jedinica unutar kompanije.

„Danas je tužan dan u Bungie-u dok se opraštamo od kolega koji su izvršili značajan uticaj na naš studio“, napisao je izvršni direktor Bungie-a Pete Parsons na X, ranije Twitter.

Final Shape je ambiciozni novi paket za proširenje za Destiny 2 koji treba da zaključi mnoge od najznačajnijih priča franšize. Prvobitno se očekivalo da će biti objavljena na platformama Sony i Microsoft u februaru 2024. Marathon je zasnovan na omiljenoj pucači iz prvog lica Bungie koja je prvobitno objavljena na macOS-u još 1994. godine. Očekuje se da će nova igra, koja je sada odložena do 2025. PvP igra „vađenja“. Bungie nikada nije garantovao da će biti objavljen 2024. godine, ali je nagovestio taj plan.

Otpuštanja u Bungie su poslednja u godini koja je bila brutalna za programere igara. Epic Games je u septembru otpustio oko 830 radnih mesta, otprilike 16 odsto svoje radne snage. Programer Last of Us Naughty Dog je takođe navodno otpustio poslove izvođača ranije ovog meseca, dok je programer Cyberpunk 2077 CD Projekt Red otpustio oko 100 ljudi u julu. Niantic je takođe otpustio 230 zaposlenih i zatvorio druge igre da bi se fokusirao na Pokemon Go u junu.

Izvor: TheVerge

