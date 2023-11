Apple TV+ duplirao cene tokom poslednjih godinu dana

Apple podiže cene nekoliko svojih pretplatničkih usluga u SAD i nekim drugim tržištima. Povećanje cena na Apple TV+, Apple Arcade i Apple News+ će odmah stupiti na snagu za nove pretplatnike.

Cena ipak drastično porasla u poslednjih godinu dana

U SAD, cena Apple TV+ raste za 3 dolara mesečno na 10 dolara. Godišnji TV+ plan je porastao sa 69 dolara na 99 dolara. Apple Arcade sada košta 7 dolara mesečno umesto 5 dolara. Što se tiče Apple News+, to će sada koštati 13 dolara mesečno za samostalnu pretplatu, sa 10 dolara, koliko je bilo pre poskupljenja. Cene Apple Music i Apple Fitness+ ostaju iste.

Kako MacRumors ističe, ovo su prva povećanja cena za Apple Arcade i Apple News+ od kada je kompanija debitovala sa tim uslugama pre skoro četiri godine. Cena pretplate na Apple TV+ se poslednji put promenila u oktobru 2022, kada je porasla sa 5 dolara mesečno na 7 dolara, što znači da se cena usluge udvostručila za nešto više od 12 meseci.

U skladu sa povećanjem pojedinačnih usluga, Apple takođe menja cene Apple One planova. Pojedinačna pretplata sada košta 19,95 dolara mesečno (više za 3 dolara) i uključuje Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ i 50 GB iCloud skladišta. Porodični plan, koji deli do šest osoba i uključuje 200 GB ukupnog iCloud skladišta, sada iznosi 25,95 dolara mesečno (takođe povećanje od 3 dolara).

Najviši Apple One nivo je Premier, koji uključuje pristup Apple Fitness+ i Apple News+ i povećava iCloud skladište na 2TB za do šest osoba. To sada košta 37,95 dolara mesečno, što je 5 dolara više nego ranije.

Usluge poput ovih postale su sve važniji deo Apple-ovog poslovanja u poslednjih nekoliko godina. U drugom kvartalu 2023. godine, prihod od Apple-ovih usluga (koji takođe uključuje stvari kao što su AppleCare i App Store) dostigao je najviši nivo od 21,2 milijarde dolara. Usluge su na drugom mestu odmah nakon iPhone-a kada su u pitanju Apple-ovi prihodi ovih dana.

Apple je najavio povećanje cena neposredno pre objavljivanja svoje zarade za period jul-septembar, što će učiniti 2. novembra. Kompanija je takođe pripremila još jedan događaj za proizvode za 30. oktobar, tokom kojeg očekujemo da vidimo novi MacBook Pro i iMac modele.

Izvor: Engadget

