HP Enterprise predstavio nova Aruba mrežna rešenja i iskustva iz regiona

Kompanija Hewlett Packard Enterprise, specijalista u domenu mrežnih rešenja, je na događaju upriličenom na Salašu Stojšić, predstavila svoja Aruba mrežna rešenja za 2019. godinu. Ono što je predstavljanje učinilo daleko interesantnijim od uobičajenog jeste što su dovedeni korisnici iz celog regiona, koji su govorili o pozitivnim iskustvima koja su imali sa Aruba rešenjima u domenu Wi-Fi tehnologija.

Manifestacija je, nakon početnih pozdrava od strane rukovodstva regionalne kancelarije HP Enterprise, otpočela predavanjem “Aruba u 2019. i dalje”, održanom od strane Milenka Markova, eksperta i Aruba Networks System Engineer-a, kao i Igora Grčića, menadžera za region. Oni su govorili o velikom potencijalu Aruba mrežnih rešenja, naglasili spremnost za prihvatanje novih tehnologija, kao i dolazećeg Wi-Fi AX standarda.

Posebno je istaknuto da Aruba korisnike ne uslovljava bilo čime po pitanju ekosistema, pa tako nije neophodno menjati postojeću infrastrukturu, već se Aruba uređaji uvek mogu dodati. Takođe, kompletna arhitektura je u potpunosti skalabilna – korisnik može početi od jednog uređaja, pa dodavati još deset ili hiljadu, u skladu sa svojim potrebama. Najzad, kontrolni softver i uopšte rešenje koje objedinjuje Aruba infrastrukturu u jednu snažnu celinu isto tako ne zahteva da uređaji u tom ekosistemu budu Arubini, ali i donosi razne napredne mogućnosti koje mogu biti interesantne za komercijalnu upotrebu, poput broja ljudi koji su gledali u izlog, šta im je držalo pažnju i tako dalje.

Udarni događaj dana je bio okrugli sto “Rešenja za najbolje – osvrt Aruba korisnika”. Učesnici su bili Zrinko Badanjak, CTO Amadria Park hotela iz Šibenika, Vladimir Čubrilović, IT menadžer IN hotela iz Beograda, Slobodan Rajačić, direktor IT servisa Metalac a.d. i Ivan Vrkljan, informatički referent grada Umaga. Zrinko Badanjak je govorio o velikim investicijama u Amadria Park hotel, gde je ključni partner bio upravo HP Enterprise, odnosno Aruba. Instalirano je preko 1500 Access Pointa, izgrađena je potpuno nova konferencijska dvorana, uloženo mnogo napora u kreiranje infrastrukture. Rezultat? Najveća međunarodna IT konferencija ikada održana u Hrvatskoj – Atmosphere EMEA 2018 – je održana upravo u organizaciji Amadria Park hotela.

Vladimir Čubrilović i Slobodan Rajačić su, svako iz svog ugla, govorili o izazovima sa kojima su se susretali prilikom kreiranja adekvatne infrastrukture. U slučaju Hotela IN, problem je bio što nije namenski građen kao hotel, već kao stambeni objekat, da bi vlasnici u poslednjem trenutku odlučili da promene namenu. Stoga je bilo dosta problema sa “blind spot-ovima”, betonom, armaturama. Uz 25 Aruba Access Pointa, otprilike 5 po spratu, uspešno su prevaziđeni svi problemi. Metalac se susretao sa problemom decentralizovane infrastrukture, gde je jedna velika fabrika u Gornjem Milanovcu, druga manja na drugom kraju Gornjeg Milanovca, a širom zemlje postoji još 144 prodajna objekta. I u ovom slučaju, pokazalo se da je kreiranje kompanijske mreže bilo veoma lako ostvarivo pomoću Aruba mrežnih rešenja.

Najzad, Ivan Vrkljan iz istarskog grada Umaga je govorio o velikim investicijama u tom gradu u infrastrukturu bežične mreže. Grad je glavno šetalište u potpunosti pokrio Aruba Access Point-ima, najbitnije lokacije sa najvećim brojem prodavnica su isto tako dobili odgovarajuću podršku, a grad je domaćin i velikog teniskog turnira – upravo je to naredni ambiciozni korak koji imaju u planu. Takođe, Ivan je govorio o velikim planovima da se Umag pogura u pravcu Smart City koncepta, sa potpunom pokrivenošću internetom i brojnim servisima koji će biti na usluzi građanima, ali i velikom broju turista. Sam grad Umag ima 15 hiljada stanovnika, što u turističkoj sezoni naraste na preko 75 hiljada, i neophodno je svima obezbediti laku i brzu bežičnu komunikaciju.

Događaj je okončan predavanjem Milenka Markova “Tipični izazovi u projektovanju Wi-Fi-ja”, gde je sistem inženjer opisao mogućnosti novih serija Aruba uređaja, i dao mnoštvo interesantnih problema sa kojima se susreće u praksi, a koje novi uređaji mogu prevazići s lakoćom. Kompletnom događaju je prisustvovalo oko 80 partnera, korisnika, prijatelja kompanije, kao i gostiju i zvanica koji su se ovom prilikom upoznali sa potencijalom Aruba portfolija, kao i mogućnostima koje im se otvaraju sa pravilno kreiranom, modernom bežičnom mrežom.

