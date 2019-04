Istraživači kreiraju „metalno drvo“ koje je čvrsto kao titanijum

Istraživači sa Univerziteta u Pensilvaniji, Univerziteta Ilinois u Urbana-Champaign i Univerziteta u Kembridžu stvorili su materijal koji nazivaju „metalno drvo“, a svoje istraživanje nedavno su objavili u Scientific Reports-u. Kažu da je čvrst kao titanijum, dok je dovoljno lagan da može da pluta na vodi. Za sada, samo se mala količina ovog materijala može proizvesti u određenom periodu, ali ako proizvodni proces bude mogao da se poveća, to bi dovelo do stvaranja vrlo izdržljivih proizvoda u rasponu od pametnih telefona do automobila koji su super-lagani.

Naučnici su uspeli da stvore ovaj materijal suspenzijom sitnih plastičnih kuglica od nekoliko stotina nanometara u vodi. Nakon toga, vodu su isparavali što je dovelo do slaganja kuglica u pravilan uzorak. Zatim je korišćeno elektroplatiranje to jest galvanostegija za oblaganje kuglica niklom, nakon čega je upotrebljen rastvarač za rastvaranje plastičnih kuglica i ostavljanje samo rešetka nikla.

Zbog male gustine skoro 70% ovog materijala čini prazan prostor. To nije jedina stvar koja je zajednička sa običnim drvetom. Istraživač James Pikul kaže da je razlog zbog kojeg se ovaj materijal naziva metalnim drvetom, njegova ćelijska priroda. „Ćelijski materijali su porozni i ako pogledate trunku drveta, upravo je to ono što vidite – delovi koji su masivni i gusti i napravljeni da drže strukturu, i delove koji su porozni i napravljeni da podrže biološke funkcije, kao što je transport do i od ćelija“, objasnio je Pikul.

Istraživači trenutno mogu da proizvedu komad metalnog drveta veličine poštanske markice za otprilike jedan dan. Potencijal ovog materijala može da bude ogroman ako se proces proizvodnje bude efikasno povećao. Arhitekte bi mogle da ga koriste za dizajniranje zgrada sa novim odnosima snage i težine, a proizvođači elektronike bi mogli da oblože svoje uređaje njime, dajući im dodatnu trajnost bez dodavanja velike težine. Punjenje tih šupljina od nikla hemikalijama, istraživači bi čak mogli potencijalno da pretvore materijal u laganu, punjivu bateriju.

Timothy J. Rupert, vanredni profesor materijala i inženjeringa na Univerzitetu Kaliforniji, Irvine, koji nije bio uključen u istraživanje, takođe vidi potencijalne upotrebe metalnog drveta u transportu. „Zamislivo je da se napravi automobil sa istim standardima sigurnosti koji se danas koriste, ali mnogo, mnogo lakši“, rekao je Rupert za Philadelphia Inquirer. „To bi imalo ogromne implikacije na energetsku efikasnost.“, prenosi Futurism.

Drugim rečima, ovo metalno drvo bi moglo da omogući električnim vozilima da imaju daleko veći domet, eliminišući jedan od primarnih problema koji trenutno sprečava neke vozače da zamene svoje automobile sa pogonom na fosilna goriva za ekološki prihvatljivije električne automobile.

Izvor: Ubergizmo

