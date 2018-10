Hrvatska firma vrši eksperiment – četvorodnevna radna nedelja

Vođeni primerom kompanije Perpetual Guardian sa Novog Zelanda, konsultantska firma Logička Matrica iz Zagreba uvodi probni period rada od četiri dana nedeljno, najavila je direktorka te kompanije Renata Šeperić Petak.

Novozelandska kompanija o kojoj smo ranije pisali, organizovala je dvomesečni eksperiment sa četvorodnevnom radnom nedeljom, a rezultati su pokazali da su radnici srećniji, a produktivnost veća, te da je čak 78% radnika izjavilo da na takav način dobro balansira poslovni i privatni život.

Tako će, za početak, i konsultantska firma iz Zagreba napraviti šestomesečni eksperiment pa će prvo samo jedan čovek (uz rotacije abecednim redom) raditi četiri dana u nedelji, a ako se to pokaže kao dobro rešenje, Renata je spremna da celokupni posao organizuje u četiri dana nedeljno, dodajući da je to mala firma sa deset stalno zaposlenih, uglavnom mladih ljudi.

“Imamo stabilan posao preko cele godine, ali smo izloženi stresu u vreme objava tendera i prijava projekata. Ali sada je to već svakog meseca ili nedelje. Događaju se turbulencije u količini posla koji treba da obavimo, a uzrokovane su rokovima. Kako sam najstarija u firmi, gledajući mlade kolege, mislim da ljudi treba da se odmore i da imaju više vremena za sebe i privatan život.“, rekla je Renata Šeperić Petak za DW.

Renata očekuje da se to neće loše odraziti na poslovanje, već suprotno. “Svi imaju ugovore na neodređeno vreme, godišnje odmore i plaćeni prekovremeni rad, ali mislim da im treba malo više odmora. Ne pravim problem oko toga ako ljudi ponekad zakasne na posao. S druge strane, celo poslovanje je “na cloudu” i ako kolege nemaju sastanke taj dan ili neke fiksne obaveze u kancelariji, mogu posao odraditi i od kuće. Ako ste u kancelariji od 8 do 16h, dok dođete do kuće, više ništa ne možete obaviti za sebe”, zaključila je Renata.

Izvor: Net.hr

