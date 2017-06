HTC u fablet klasi

HTC‑ov „zaštitni znak“ je atraktivan dizajn, koji već nekoliko godina podrazumeva metalnu pozadinu telefona. Kod modela U Ultra su odlučili da sa zadnje strane postave staklo, čime nismo oduševljeni – staklo lepo izgleda i još lepše se presijava, ali privlači otiske prstiju, pa i prašinu koja „krasi“ sto ispod telefona. Zato ćete svoj U Ultra stalno trljati i brisati, a ostaje i pitanje kako bi on „preživeo“ iole jači udarac ili pad. U paketu dobijate „leđa“ od tvrde plastike kojima štitite zadnje staklo, ali je posle toga telefon deblji i deluje još više plastično. U kutiji su i slušalice koje se priključuju na USB C port, pošto 3.5 mm konektor ne postoji.

