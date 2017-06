Projekcija bez senke

Toplo pozdravljamo standardni navoj za stativ koji daje dodatnu slobodu prilikom odabira mesta projekcije, kada četiri gumene nogice nisu dovoljno fleksibilne. Kako je težak svega 2,2 kg, većina tronožaca će se izboriti sa ovim projektorom, pa ne morate trošiti novac na skupe stative. Stativ dodaje novu dimenziju fleksibilnosti ovom uređaju. Primera radi, s obzirom na to da nije mnogo veliki, možete ga poneti na odmor i tako obezbediti idealnu zabavu u večernje sate i to za čitavu porodicu. Ili ga iznesite u dvorište i pratite sportske događaje na otvorenom, korišćenjem DVB‑T2 tjunera.

