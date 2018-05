HTC U12+ Ni dugmići nisu ostali

Imali smo priliku da, na dan globalne premijere, nakratko isprobamo novi HTC flagship model U12+. Videli smo nekoliko zanimljivih i potencijalno kontraverznih izmena, izuzetnu kameru, ali ne i neke posebno značajne novosti

Počnimo od imena, odnosno znaka plus – neće postojati HTC U12. To je marketinški trik kako bi se sugerisalo da ovaj HTC ne konkuriše Samsung-u S9, nego modelu S9+. I zaista, U12+ ima 6 GB memorije, Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU i sve druge karakteristike koje bi pod nekim drugim uslovima omogućile da postoji i “minus” model koji bi i dalje bio vrhunski. Jedina “sitnica” je storage, koji će na mnogim tržištima (pa, verujemo, i na našem) iznositi 64 GB, mada će na nekim tržištima postojati i modeli s 128 GB storage-a, kakav je bio i uređaj koji smo isprobali. Memorija može da se proširi microSD karticom, ali će mnogi poželeti da taj slot iskoriste za drugi SIM, pošto će svi U12+ biti dualSIM smartfoni.

U12+ je sličnih dimenzija kao i U11, za nijansu je uži da bi lepše ležao u ruci. Izrađen je od Gorilla stakla pete generacije, a staklena poleđina je providna što jako dobro izgleda. Ekran nije “od ivice do ivice”, čak ispod njega postoji par milimetara “mrtvog” prostora na kome ponovo nisu hardverski tasteri. Čitač otiska prsta je pomeren na poleđinu i logično je postavljen, mada će se sve manje koristiti pošto U12+, zahvaljujući odličnim kamerama, veoma brzo i pouzdano prepoznaje lice svog vlasnika, pa ćete ga uglavnom otključavati – pogledom.

Na bočnim stranama nema tastera – pojačavanje i utišavanje zvuka kao i isključivanje telefona obavlja se stiskom ivice, uz oslanjanje na HTC-ovu Edge Sense tehnologiju. Da se početnici u HTC svetu ne bi zbunjivali, na odgovarajućim mestima su implementirani nekakvi pseudo-tasteri koji vam pomažu da stisnete na pravom mestu, a osećaj je nešto drugačiji nego kod pravih tastera, ali nije teško navići se. Zauzvrat dobijate potpuniju vodootpornost, uže okvire oko ekrana, kao i mogućnost da stiskanju ivica dodelite i dodatne funkcije, recimo aktiviranje kamere, paljenje LED svetla ili čak pokretanje aplikacija.

Dijagonala ekrana je 6″, a rezolucija 2880*1440 tačaka (538 ppi), uz HDR 10 podrška. Vrhunske karakteristike, ali bez iznenađenja.

Glavni adut U12+ je kamera, bolje reći kamere, pošto smartfon ima dve prednje i dve zadnje kamere. Zadnje kamere su širokougaona i telefoto, obe s optičkom stabilizacijom, uz mogućnost snimanja 4k videa na 60 fps (film može da traje do dvadesetak minuta). Ni na jednom telefonu koji smo do sada isprobali nismo videli ovako dobre fotografije, i to u raznoraznim svetlosnim uslovima. Naročito je impresivan balans bele boje. Potrebno je, naravno, dodatno testiranje ali verujemo da će se pokazati da je kamera glavni adut ovog smartfona.

Kao što smo već i navikli od HTC-a, zvuk je izuzetan, posebno uz slušalice koje se moraju priključiti u USB 3.1 port… ili povezati Bluetooth vezom. Sve u svemu, moćan flagship telefon koji ipak nije doneo neke suštinske novitete, kao uostalom i njegovi ovogodišnji konkurenti. Videćemo kada će stići u prodavnice i kako će proći u njima…

