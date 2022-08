Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 – baterija koja će propratiti sve vaše dnevne potrebe

Uz rastući broj obaveza i potrebe da se bude konstantno u pokretu, želje korisnika su sve više usmerene ka segmentu izdržljivih uređaja. Ono što je dodatni bonus jeste moderna estetika, koju imaju svi Huawei uređaji. Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 su telefoni pristupačnih cena i standardno dobrih funkcija, uz bateriju koja je visokog kvaliteta i ispunjava sva očekivanja korisnika.

Punjenje samo dva puta nedeljno uz Huawei nova Y70

Baterija koju poseduje Huawei nova Y70 ima 6000mAh, što pruža ovom telefonu dugotrajnost upotrebe. Briga da će se telefon isprazniti se smanjuje jer je ovom veličinom baterije postignuto da bez problema uređaj možete puniti samo dva puta nedeljno, što je bolje od drugih pametnih telefona tog kapaciteta. A jedna od bitnijih činjenica je to da ako telefon prikazuje 5% baterije, uz režim Low Battery će izdržati i do 12 sati aktivnosti. Kao dodatni benefit, ovaj telefon poseduje i jedinstvenu AI tehnologiju pametne uštede energije. Time se čuva ujedno i zdravlje baterije. Huawei SuperCharge od 22,5W je velika prednost, jer Huawei nova Y70 ovim putem možete puniti mnogo kraći vremenski period. To podrazumeva da, na primer, uz samo 10 minuta punjenja baterije možete gledati video do čak tri sata.

Dodatno, velikoj izdržljivosti ove baterije doprinosi i to što Huawei nova Y70 može da identifikuje aplikacije koje se ne koriste aktivno, i isključi ih te je samim tim potrošnja energije smanjena. A ovaj telefon svojom velikom baterijom može da podrži i punjenje drugog telefona.

Huawei nova Y90 – izdržljivost koja oduševljava

Ono što telefon Huawei nova Y90 ističe jeste takođe baterija, koja pruža dovoljno energije za ceo dan. Njena veličina je 5000mAh i podržava do 34 sati razgovora, 15 sati gledanja online video sadržaja, čak 12 sati igranja video igara ili listanja kratkih video snimaka, na primer sa TikTok-a, ili 41 sat u režimu pripravnosti. Kako je opremljen Huawei SuperCharge tehnologijom, omogućeno vam je sigurno punjenje zbog zaštite od pregrevanja i visokog napona. Zbog piramidalne strukture baterije, Huawei nova Y90 štiti svoje korisnike i zdravlje sopstvene baterije, čime je garantovano sigurnije iskustvo upotrebe.

Vreme punjenja je jedna od primarnih prednosti. Danas je provođenje dosta vremena na telefonu što zbog posla, što zbog zadovoljstva postala realnost, a samim tim je bateriju neophodno puniti često. Sa Huawei nova Y90 to vreme je veoma kratko, pa je bateriju za samo pola sata moguće napuniti do 50%.

Dizajn koji osvaja srca korisnika

Kada sagledamo sve prednosti, ovi telefoni svojom estetikom dodatno oduševljavaju. Huawei nova Y70 dolazi u Midnight Black crnoj, Crystal Blue plavoj i Pearl White beloj, a ako ste ljubitelj zelene boje, Huawei nova Y90 ima i opciju odabira uređaja u Emerald Green boji. Veliki ekrani su tu da omoguće nesmetano pregledanje sadržaja. Huawei nova Y70 ima ekran od 6,75 inča, uz napredne režime pametnog zatamnjivanja i prilagođavanja osvetljenja ambijentu, čime štiti vid korisnika. Ako imate veliki broj aktivnih aplikacija i dokumenata, Huawei nova Y90 ima veliku brzinu kretanja kroz njih i osvežavanja ekrana, čime se efikasnost povećava. Inspirativni i svestrani, ovi uređaji će se odlično uklopiti u životni stil korisnika.

Kompanija Huawei nudi posebne pogodnosti za svoje korisnike, te telefon Huawei nova 70 možete kupiti po promotivnoj ceni od 17.999 dinara do 7. avgusta, dok ćete novi Huawei nova 90 moći da nabavite po sniženoj ceni u periodu između 8. i 22. avgusta.

