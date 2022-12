Huawei objavio prvu Belu knjigu u kojoj se zalaže za principe pravičnosti, jednakosti i istih mogućnosti za sve

Kompanija Huawei pozvala je učesnike ICT industrije (Informaciono-Komunikacione Tehnologije, IKT) da omoguće jednake uslove za sve ljude, a ne samo za svoje zaposlene. Poziv je istaknut u prvoj Beloj knjizi o pristupima jednakosti, istim i poštenim mogućnostima za sve, koja je predstavljena tokom događaja Žene u tehnologiji, održanom u austrijskoj prestonici u okviru Peter Drucker Forum-a.

Ova Bela knjiga je deo tekuće kampanje čiji je cilj podrška obrazovanju i omogućavanje pristupa digitalnim veštinama za žene širom sveta. Takođe, kompanija je preduzela merljive korake da proširi raznolikost svoje radne snage i poveća internu zastupljenost marginalizovanih grupa.

Poznato je da se značajni, opipljivi rezultati takvih programa često sporo materijalizuju. Stoga je Huawei usmerio svoje mnogobrojne napore van granica sopstvenog fonda talenata i kreirao namenske programe koji imaju za cilj da donesu korist tehnološkoj sferi u celini.

Koristeći IKT za povezivanje svih koji nisu povezani, Huawei se nada da će svakom pojedincu omogućiti da bira svoj put i pružiti svima poštenu šansu da ostvari svoje snove. Bela knjiga uključuje nekoliko intervjua sa zaposlenima kompanije širom sveta o tome šta rade da bi postigli ove ciljeve.

Događaj Women in Tech Carnival okupio je renomirane liderke iz celog sveta, kao i talente kako bi inspirisali više mladih žena da napreduju i preuzmu vodeće uloge u različitim industrijama. Dobitnica Nobelove nagrade za hemiju Ada Jonat je ovaj događaj otvorila rekavši: “Nauka je rodno nezavisna, kao i mnoge druge oblasti“.

Huawei je zvanično pokrenuo svoju inicijativu Žene u tehnologiji 2020. godine. Prateći filozofiju Tehnologija za nju, tehnologija od nje, tehnologija sa njom, Huawei je od tada radio na razvoju i korišćenju tehnologije koja će posebno koristiti ženama, gradeći okruženje u tehnološkoj industriji više prilagođeno ženama i na podsticanju većeg broja žena da preuzmu liderske uloge.

Posle skoro tri godine, inicijativa Žene u tehnologiji je sada prisutna u mnogim zemljama širom sveta. U julu 2022, treći krug Škole za žensko liderstvo u digitalnom dobu, Evropske akademije liderstva, održan je u Pragu, u Češkoj. Program je na nedelju dana okupio buduće liderke koje su sarađivale i učile na Masterclass kursevima, timskim projektima, aktivnim sesijama, grupnim aktivnostima, tematskim večerama i kulturnim događajima. Huawei u Gani, takođe, trenutno vodi kurs za 50.000 studentkinja i prodavaca o sajber bezbednosti i drugim digitalnim veštinama.

Prateći izdavanje Bele knjige Huawei je, takođe, objavio i dva video snimka koji ističu uzore žena lidera. Da preuzmete A White Paper on Huawei’s Approach to Fairness, Equity & Opportunity – Huawei kliknite na link i pročitajte i intervjue iz Tech by Her izdanja.

