Huawei predstavio novi AppGallery interfejs

Kompanija Huawei predstavila je svoj potpuno novi interfejs AppGallery u Evropi, pružajući korisnicima pametnih telefona novi način da otkriju i uživaju u hiljadama aplikacija i igara. Nova AppGallery dizajnirana je sa poboljšanom navigacijom i lokalizovanim sadržajem, dok programerima olakšava stvaranje čvršćih interakcija sa korisnicima.

Poboljšanja AppGallery odražavaju uspeh Huawei ekosistema aplikacija, koji je u proteklih godinu dana povećao svoju globalnu bazu korisnika na preko 500 miliona mesečno aktivnih korisnika. Novi dizajn prikazuje aplikacije i igre sa većim i smelijim dizajnom, unapređujući celokupno korisničko iskustvo.

Više od pretraživanja

Najkvalitetnije korisničko iskustvo suština je novog korisničkog interfejsa AppGallery, te se Huawei usredsredio na „interaktivno istraživanje“, omogućavajući prikazivanje aplikacija pomoću upečatljivih vizuelnih elemenata i komplementarnog digitalnog sadržaja koji su korisnicima predstavljeni u što manje koraka. Ovo služi za vidiljivost i promociju više aplikacija koje su kreirali programeri, istovremeno osiguravajući da ih vidi odgovarajuća publika.

Na novom odeljku „Istaknuto“ (eng. Featured), na primer, aplikacije su sada predstavljene u obliku kartice. To znači da je korisnici mogu dobiti mnogo relevantniji određeni sadržaj, uključujući članke, stručne vodiče i recenzije. Ovaj odeljak je takođe ažuriran tako da se kreće od vrha do dna i od novih do starijih postova, poboljšavajući korisničko iskustvo.

U novom interfejsu, odmah ispod odeljka „Istaknuto“, nalaze se stranice „Kampanje“ (eng. Campaigns) i „Pokloni“ (eng. Gifts), jedne od najpopularnijih opcija među aktivnim korisnicima. Stranica „Kampanje“ nudi promocije, uključujući Lucky Draws, Cashback ponude i izazove za osvajanje nagrada, a većina njih je i lokalizovana, što generiše povećanu interaktivnost sa korisnicima. Odeljak „Pokloni“ omogućava korisnicima da preuzmu besplatne stavke od programera aplikacija nakon što preuzimu ili se registruju na njihove aplikacije. To može uključivati besplatne premium usluge na određeni period ili dodatne kredite koji će se koristiti u igri.

Aplikacije i igre sada mogu da se istraže iz dva ekskluzivna odeljka, koji pružaju unapređenije i fokusiranije korisničko iskustvo. Huawei je takođe unapredio stranicu App product pages kako bi korisnicima olakšao otkrivanje recenzija i ocena.

Bogatstvo digitalnog sadržaja

„Broj aplikacija, uključujući premium aplikacije na našoj platformi, raste iz dana u dan i želimo da naši korisnici budu izloženi ovom bogatstvu sadržaja u istom trenutku kada postane dostupan“, rekao je Wang Heng, potpredsednik, Global Partnerships i Eco-Development u Huawei Consumer Business Group, CEE i Nordics. „Redizajnirana AppGallery opravdava svoje ime omogućavajući korisnicima da lako pretražuju sadržaj i otkrivaju neočekivane užitke“.

U skladu sa odlukom kompanije Huawei da korisnicima omogući i aplikacije od lokalnog značaja, AppGallery se uređuje sa fokusom na lokalne trendove i potrebe.

Među nekim od premium lokalnih aplikacija na AppGallery su aplikacija CarGo, Donesi, aplikacija za m-banking banke Intesa, OTP banke, Komercijalne banke ali i mnogih drugih. Tu su i aplikacije za zabavu, poput YouBox, EON, Orion TV, kao i veliki broj aplikacija domaćih medija. AppGallery trenutno nudi 18 različitih kategorija aplikacija, uključujući igre, društvene mreže, zabavu, obrazovne aplikacije, vesti i čitanje, fotografije i video, hranu i piće, prevoz i karte, kupovinu i alate.

Podelite s prijateljima

Tweet