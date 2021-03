I to je moguće! Rudarenje Bitcoin-a na Game Boy konzoli

Poslednjih nekoliko godina, za isplativo rudarenje Bitcoin-a potrebne su ozbiljne (i skupe) mašine. Uostalom, već smo se navikli na nedostupnost vrhunskih grafičkih karti koje se, pored specijalizovanih ASIC uređaja najčešće koriste za ovaj posao. Ipak, to ne znači da za rudarenje ne mogu da se iskoriste i neke druge, u najmanju ruku, čudne varijante.

Jedna od takvih je i upotreba stare Game Boy konzole. Naravno, rudarenje na ovoj konzoli je sve, samo ne isplativo, ali je interesantan nivo kreativnosti koju je autor ovog projekta upotrebio da bi prepravio svoju staru konzolu.

Stacksmashing, IT security istraživač i, kako sebe naziva „part-time YouTuber“, rešio je da napravi DIY projekat u kome je pokazao kako od starog Nintendo Game Boy-a može da se napravi jednostavan Bitcoin miner. On je za to upotrebio Game Boy link kabl, Raspberry Pi Pico i malo progamerskog znanja. Ovaj miner je sposoban da obradi 0.8 hash u sekundi, što je zanemarljiv rezultat i sigurno neće doneti nikakvu zaradu, jer mu je za rudarenje jednog Bitcoin-a potrebno nekoliko kvadriiliona (kvadrilion = 1.000.000.000.000.000) godina. Sa druge strane, ovo je miner koji sigurno troši najmanje energije za rudarenje, jer može da se napaja i sa četiri AA baterije.

Drugim rečima, ovo nije projekat koji će bilo kome doneti zaradu, ali svakako donosi dosta zabave i pokazuje da se uz malo znanja, volje i kreativnosti, lako može napraviti nešto neobično i interesantno.

