Huawei prodao brend Honor

Huawei je objavio prodaju svog brenda Honor. Telefoni potpisani ovim imenom odlično se prodaju širom sveta (oko 70 miliona jedinica godišnje) i od trenutka kada je nastao, brend je postao sinonim za kvalitetne, brze, a istovremeno pristupačne uređaje. Huawei je kao glavni razlog prodaje naveo da će to pomoći Honor dobavljačima i dilerima da prežive američke sankcije.

Kupac – konzorcijum od 30 firmi pod okriljem vlade Šenžena

Kupac Honor brenda je Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd, tehnološki gigant u vlasništvu Vlade Šenžena, grada u kome se nalazi i sedište Huawei-ja, kao i mnogih Honor dobavljača i prodavaca. Nema zvaničnih informacija o vrednosti ove prodaje, ali se pominje iznos od oko 15 milijardi dolara.

Za sada se ne zna kako će novi vlasnici Honor brenda obezbediti pristup američkim tehnologijama (čipovima, ali i Google-ovim servisima). To ne bi trebalo da bude problem, s obzirom da druge kineske kompanije kao što su Xiaomi, Oppo i Vivo funkcionišu bez ikakvih restrikcija.

Huawei reakcija

U međuvremenu, dobili smo izjavu kompanije Huawei, koju prenosimo u celosti:

„Deo poslovanja kompanije Huawei namenjen potrošačima u proteklom je periodu bio pod ogromnim pritiskom. Razlog tome je kontinuirana nedostupnost tehničkih elemenata potrebnih za naš posao sa mobilnim uređajima. Zbog toga je Huawei Investment & Holding Co., Ltd. odlučio da proda kompletan posao sa Honor telefonima kompaniji Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Ova prodaja će pomoći kanalima prodaje i nabavke brenda Honor da izdrže u ovom teškom periodu.

Nakon što prodaja bude završena, Huawei neće biti vlasnik akcija niti na bilo koji način uključen u upravljanje ili donošenje odluka novog vlasnika brenda Honor.

Ovaj potez je učinjen od strane Honor industrijskog ogranka kako bi obezbedio sopstveni opstanak. Preko 30 agenata i distributera brenda Honor su prvi predložili ovu akviziciju.

Od svoje pojave u 2013. godini, brend Honor bio je fokusiran na mlađu ciljnu grupu, nudeći telefone niže i srednje cenovne kategorije. Tokom proteklih sedam godina, razvoj Honor brenda omogućio je isporuku preko 70 miliona uređaja godišnje.

Huawei veoma ceni kontinuiranu predanost, pažnju i podršku korisnika, prodavaca, dobavljača, partnera i zaposlenih ovog brenda.

Nadamo se da će nova kompanija Honor nastaviti sa časnim odnosom prema svojim akcionarima, partnerima i zaposlenima. Želimo da i u budućnosti vidimo Honor kako nastavlja da kreira vrednost za svoje potrošače i gradi novi inteligentni svet za mlade ljude.“

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet