Nova tehnologija emituje zvuk koji samo vi čujete

Linija između realnosti i fikcije iz godine u godinu se smanjuje, a neverovatni uređaji koje smo samo mogli da sanjamo polako dolaze na tržište. Jedan u nizu tih uređaja je i SoundBeamer 1.0, koji se pozicionira kao futuristička zamena za slušalice, tako što emituje zvuk direktno u vašu glavu – bez potrebe bilo kakve ugradnje nekog čipa ili implanta.

Verujete li da je moguće?

Razvijen od strane Izraelske kompanije Noveto Systems, SoundBeamer 1.0 je uređaj koji uz pomoć 3D tehnologije emituje zvuk direktno u uši korisnika, a zvučni džep koji se stvar oko ušiju korisnika omogućava mu da čuje zvukove u glavi. Ono što ovaj uređaj posebno ističe u odnosu na druge, jeste mogućnost da samo korisnik čuje taj zvuk, dok ostali, iako u neposrednoj blizini korisnika, to neće moći.

Većina ljudi će reći – “Izvinite, lepo to zvuči, ali ja u to ipak ne verujem” – rekla je SoundBeamer menadžerka Associated Press-u, koji je dobio desktop prototip pred lansiranje uređaja 13. novembra. “Ne verujete zato što izgleda i čuje se poput zvučnika, međutim niko drugi to ne može da čuje.” Proizvod će za sve korisnike biti dostupan u decembru 2021. godine.

