Huawei produžio garanciju za sve svoje uređaje uz uslugu “Od vrata do vrata”

Kompanija Huawei odlučila je da u odnosu na novonastalu situaciju, pruži još jedan vid podrške svojim korisnicima. Huawei nudi besplatnu uslugu “Od vrata do vrata” za sve uređaje koji su pod garancijom. Pored usluge „Od vrata do vrata“, Huawei je obezbedio korisnicima besplatan produžetak važenja garancije.

Za sve Huawei uređaje, uključujući Bluetooth slušalice, računare, tablete, prenosive, audio i ruter uređaje čija originalna garancija ističe u periodu od 15. marta do 15. juna 2020. godine, garancija će biti produžena do 15. juna 2020. godine. Sistem pogodnosti biće ažuriran tokom marta 2020. Ukoliko uređaj odgovara gore navedenim uslovima, garancija će se automatski produžiti do 15. juna 2020. godine.

Beskontaktno preuzimanje i vraćanje

U želji da motiviše što veći broj ljudi da ostane kod kuće, kompanija Huawei pokrenula je i uslugu „Od vrata do vrata“. Tokom trajanja ove usluge, ukoliko je vaš telefon pod garancijom, kurir će doći i beskontaktno preuzeti telefon. Nakon servisiranja, telefon će biti dezinfikovan, zapakovan i vraćen – potpuno besplatno.

Uređaje će ispred vaših vrata preuzimati kurir, koji će ih odneti u servisni centar. Nakon popravke, uređaj će se očistiti i dezinfikovati u skladu sa profesionalnim specifikacijama, kako bi se osiguralo da je svaki uređaj vraćen čist i sterilisan. Nakon vraćanja, korisnici će moći da preuzmu i koriste uređaj bez brige o virusu. Preuzimanje i vraćanje uređaja će biti potpuno besplatno.

Za ovu uslugu moći ćete da se prijavite na sledeće načine:

U aplikaciji Huawei Support

na zvaničnom sajtu Huawei Srbija

Putem telefona; Linija za pomoć Huawei Srbija: 0800 088880

Usluga “od vrata do vrata” je već aktivna i odnosi se na sve Huawei uređaje: pametne telefone, laptopove, tablete, pametne satove, rutere i modeme. U međuvremenu, ukoliko se odlučite da lično posetite servisni centar, Huawei će besplatno dezinfikovati vaš uređaj. Najbliži Huawei servisni centar možete pronaći na linku.

