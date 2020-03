London: Besplatno iznajmljivanje električnih bicikala za medicinske radnike

Medicinskim radnicima u Londonu ponuđeno je da na tri meseca besplatno iznajmljuju električne bicikle, kako bi se lakše probijali kroz saobraćaj i na posao stizali na vreme.

Električnim biciklom do posla

Akciji će se uskoro priključiti više brendova, poput Raleigh, a zainteresovani radnici mogu da se prijave preko Fully Charged web stranice. Električni bicikli će uštedeti novac koji bi se inače trošio na prevoz, ali i vreme potrebno da se stigne do posla, što je u ovoj situaciji od vitalnog značaja. Budući da su mnoge saobraćajne linije javnog prevoza ukinute, one koje još uvek funkcionišu trpe velike gužve, što otežava socijalno distanciranje, ali i to da se na vreme stigne na neku lokaciju.

Električni bicikli bi mogli da reše, ili bar ublaže ovaj problem, budući da omogućavaju da se zaobiđu zakrčenja u saobraćaju.

Tu su i druge inicijative koje bi trebalo da olakšaju život medicinskom osoblju, pa Uber, na primer, obezbeđuje besplatne vožnje i obroke.

Izvor: The Verge

