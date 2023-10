Hyte predstavio ATX kućište sa ekranom osetljivim na dodir

Poznati proizvođač PC kućišta, Hyte, predstavio je novo kućište specifično po više osnova. U pitanju je Y70 Touch kućište neobičnog oblika i sa dodatnim funkcionalnostima. Umesto tradicionalnih četvorougaonih kućišta, Y70 Touch ima zasečen levi prednji ćošak, na kome je celom visinom kućišta postavljen ekran osetljiv na dodir. Dijagonala ekrana je 14.1 inč, a njegov duguljasti oblik omogućava prikaz dosta servisnih informacija u isto vreme.

Rezolucija ekrana je 1.100 x 3840 piksela (pa se može okarakterisati kao 4K), dok je gustina piksela 283 PPI. Osvežavanje ekrana je 60 Hz, a podržan je i multitouch, jer prepoznaje do 10 istovremenih pritisaka. Ekran kontroliše softver koji je napravio Hyte, pod nazivom Nexus Touch. Kompanija navodi da na displeju mogu da se prikazuju različiti widget-i, kao što su notes, kalendar, vremenska prognoza…, a omogućeno je čak igranje i nekih igara (na jednoj promotivnoj slici prikazan je Tetris).

Zapremina kućišta je veća od standardnih, pa proizvođač navodi da to obezbeđuje niže radne temperature grafičkih karti, čak do 18 stepeni celzijusa. To ovo kućište čini idealnim za ozbiljne igrače, ali i profesionalce koji koriste zahtevne programe.

Jedina prepreka za kupovinu ovog interesantnog kućišta mogla bi da bude njegova cena, koja iznosi 359 dolara.

Izvor: ExtremeTech

