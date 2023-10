Resident Evil Village: Gejming budućnost kompanije Apple

Oni koji su Resident Evil Village već igrali na iPhone-u kažu da se iskustvo ne razlikuje od onog na PlayStation 5 konzolama. Drugim rečima: sve se odlično uklopilo i u mali ekran.

Kompanija Apple je A 17 Pro čip predstavila u septembru, a našao se u iPhone 15 modelima. Posebno je važan za razvoj video igara za iPhone, pa je još pre dva meseca najavljeno da Resident Evil 4 i Resident Evil Village stižu na ove telefone.

Resident Evil Village slučaj ukazuje na zanimljivu budućnost video igara na Apple uređajima. Sve do skoro većina iOS igara nije uključivala naslove koji se inače igraju na konzolama ili računarima. To bi uskoro moglo da se promeni – igre za iPhone već donose ozbiljne prihode, ali Mac uređaji još uvek nisu u toj trci. Upravo je Resident Evil Village igra koja je na Mac već stigla i to pre godinu dana.

Apple Silicon igra važnu ulogu u ovom procesu – čipove za Apple računare i telefone imaju slinu arhitekturu, pa ako neki developer odluči da napravi igru za Apple računare kompaniji će biti lako da ga ubedi da je prilagodi i tabletima i iPhone uređajima.

Capcom na primer već sprema Resident Evil 4 rimejk za iPhone 15 Pro, iPad i Mac s M1 čipovima, a trebalo bi da izađe do kraja godine. Oni koji kupe igru za jednu Apple platformu moći će da je igraju i na ostalim, što bi trebalo da ubrza Apple gejming planove.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet