I Playboy obrisao svoju Facebook stranicu

#DeleteFacebook pokret uzima sve više maha, te je i Playboy 27. marta izdao saopštenje i objavio da se povlači sa Facebook platforme.

Tako su obrisani Playboy Facebook nalozi, koje je pratilo oko 25 miliona duša, što je još jedna od posledica Cambridge Analytica skandala. Iz kompanije su saopštili da su zbog pomenutog skandala odlučili da za sada ukinu svoje Facebook stranice, a kao razlog naveli to da ne žele da svoje čitaoce izlože rizicima od prikupljanja ličnih podataka. Iako Playboy nema uticaj koji je nekada imao, još uvek ima priličan broj onih koji ga verno prate, posebno među pripadnicima starijih generacija, od kojih dobar deo koristi Facebook. Tako je Playboy u saopštenju iz 2014. godine izneo podatak da najveći deo publike dobija upravo sa ove platforme, a to je bilo u vreme kada je magazin na neko vreme ukinuo postavljanje fotografija na kojima se nalaze nagi subjekti, a u želji da privuče i one korisnike kojima ovakvi sadržaji ne prijaju.

Playboy je, ipak, i dalje aktivan na Instagram-u, kao i SpaceX i Tesla, koji je u vlasništvu Facebook-a, što mnogi koji su obrisali svoje Facebook naloge i dalje ignorišu.

Izvor: The Verge

