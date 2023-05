IGF Srbija 2023: geopolitika i internet, digitalna prava, veštačka inteligencija i IT biznis

Srpski forum o upravljanju internetom – IGF Srbija i ove godine razmatra teme koje se nalaze pod lupom međunarodne internet zajednice i Foruma o upravljanju internetom Ujedinjenih nacija, procese i politike koji utiču ne samo na način na koji koristimo internetom omogućene tehnologije, već i okolnosti u kojima živimo u digitalnoj eri. IGF Srbija 2023 će se održati 16. maja sa početkom u 10 časova, u prostoru Dorćol Platz u Beogradu.

Kako održati i poboljšati koordinaciju i upravljanje i kakva je uopšte budućnost interneta, imajući u vidu izazove koje globalno i lokalno donosi složena geopolitička situacija, jedna je od ključnih tema predstojećeg Foruma.

Razgovaraće se o digitalnim pravima i izazovima koje donosi pitanje digitalnog nadzora, o digitalnom tragu koji svi ostavljamo koristeći digitalne tehnologije, o tome koja su naša prava u digitalnom okruženju, kako se najčešće narušavaju, kako da ih štitimo odnosno, ostvarujemo.

Drugi deo programa biće posvećen sesijama koje u fokus stavljaju veštačku inteligenciju i okolnosti u vezi s poslovanjem u IT industriji. Tokom panela „Veštačka inteligencija između tehnologije prava i sloboda“ razmatraće se sam tehnološki stepen razvoja algoritama, ali i pogled međunarodnih organizacija, nadnacionalnih institucija na izazove koje razvoj veštačke inteligencije stvara, kao i na izazove koji u perspektivi očekuju pravnu nauku.

IT biznis u doba krize i užurbanog razvoja tehnologija tema je panela tokom kog će sagovornici iz srpskih IT preduzeća i sa IT tržištem povezanih organizacija nastojati da ukažu kako na izazove tako i na prilike koje kontinuirane promene tržišnih uslova i tehnologija donose.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i ove godine je domaćin Srpskom forumu o upravljanju internetom. Suorganizatori foruma su Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, fondacija Diplo, Internet društvo Srbije ogranak Beograd i kompanija Gransy, uz podršku organizacija USAID/Internews, RIPE NCC i ICANN, kao i Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Panelisti su predstavnici međunarodnih organizacija, vladinih institucija, nevladinog sektora, vodećih IT kompanija, univerziteta… Detalji o programu i učesnicima dostupni su na adresi igf.rs. Na istoj adresi moguće je obaviti registraciju za prisustvo Forumu. Registracija je obavezna zbog ograničenog broja mesta i otvorena dok se ne popuni sala. Za sve koji nisu u prilici da prate događaj uživo biće omogućen je prenos na Jutjub kanalu RNIDS-a.

