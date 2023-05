Stiže nova sezona serije Black Mirror

Nakon trogodišnje pauze, Netflix je u sredu otkrio da će najnovija sezona Black Mirror-a početi da se strimuje u junu. Kreator serije Charlie Brooker rekao je da će najnovije epizode ​​Black Mirror-a iznenaditi fanove.

Nova sezona donosi brojna iznenađenja

Ako ništa drugo, šesta sezona će sadržati najsloženiju glumačku ekipu Black Mirror-a do sada. Neki od glumaca koji su dali svoje talente produkciji su Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus) i Salma Hayek Pinault (Frida).

Vesti da Netflix radi na novoj sezoni Black Mirror-a prvi put su se pojavile pre skoro godinu dana. U to vreme se pričalo da će najnovije epizode ​​antologije biti više filmskog obima, što izgleda da potvrđuje trejler. Nakon što su protekle dve sezone ostavile kritičare i fanove da osećaju da je antologija izgubila veliki deo svoje oštrine, ima mnogo toga da dokaže.

